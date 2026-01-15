Xavier Naidoo in Hamburg: Alle Infos zur „Bei meiner Seele“-Show

Xavier Naidoo tritt am 15. Januar erneut in der Barclays Arena auf. Hier gibt es alle Infos zu Tickets, Einlass, Support, Anfahrt und der Setlist vom Vortag.

Xavier Naidoo tritt mit seiner „Bei meiner Seele“-Tour am 15. Januar ein zweites Mal in Hamburg auf. Auch dieser Gig findet in der Barclays Arena statt. Die Comeback-Tournee des gebürtigen Mannheimers dauert noch bis Ende dieses Monats an. Hier gibt es alle wichtigen Details zur Show im Überblick.

Tickets

Wer noch eine Karte für den Hamburg-Gig des Soul-Künstlers ergattern möchte, hat dazu noch die Chance. Auf Ticketmaster sind vereinzelte Tickets in den Kategorien „Steh-“, „Sitz-“ und „Gangplatz“ verfügbar. Die Preise variieren dabei zwischen 69,90 Euro bis 119,90 Euro. Zudem werden auf der Website „Platin Tickets“ angeboten, die preislich zwischen 149,46 Euro und 239,97 Euro liegen. Auch Eventim bietet noch Karten für den Auftritt an.

Zeiten

Der Einlass startet laut einem Facebook-Post der Location bereits um 18:00 Uhr. Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr. Achtung: Auf den Ticket-Websites wurde jeweils 20:00 Uhr als Startzeitpunkt angegeben.

Support

Der 54-Jährige hat bei dieser Tour wechselnde Voracts – manchmal startet er allerdings auch ohne Unterstützung.

Anfahrt

Die Adresse der Barclays Arena lautet: Hellgrundweg 44, 22525 Hamburg.

Die Veranstaltenden empfehlen, mit den Öffentlichen anzureisen, da aufgrund der aktuellen Wetterlage nicht alle Parkplätze zur Verfügung stehen – vorab gebuchte Parktickets sind von den Einschränkungen nicht betroffen.

Anreise mit dem Auto:

An Veranstaltungstagen ist die Uwe-Seeler-Allee (ehemals Sylvesterallee) komplett gesperrt und ausschließlich für Shuttle-Busse geöffnet. Für die Anreise mit dem PKW soll je nach Parkplatz eine abweichende Adresse ins Navi eingegeben werden. Für die Parkplätze Rot, Grau und Blau soll der Hellgrundweg 50 und für die Parkmöglichkeiten Weiß und Gelb die Schnackenburgallee 112 eingetippt werden.

Anreise mit den Öffentlichen:

Die Venue ist mit der S-Bahn und dem Metrobus gut zu erreichen. Ab Hamburg Hauptbahnhof fährt man mit der S3 Richtung Pinneberg oder der S5 Richtung Elbgaustraße bis zur Haltestelle Stellingen – Arenen. Dort muss dann nur noch auf den Veranstaltungs-Shuttlebus-Service umgestiegen werden, der einen direkt an die Barclays Arena bringt.

Die nächstgelegene Haltestelle des Metrobusses der Linie 22 Richtung S Blankenese – U Kellinghusenstraße lautet Hellgrundweg/Arenen. Für die Linie 180 in Richtung S Holstenstraße – S Stellingen – Arenen ist es der Halt Am Volkspark.

Setlist

Bei seinem Auftritt am 14. Januar in derselben Location spielte er folgende Songs:

Bei meiner Seele Seine Straßen Bist du am Leben interessiert Alles kann besser werden 20.000 Meilen Was wir alleine nicht schaffen Mut zur Veränderung Söldnerlied (Drogen und Gold) Abschied nehmen Bitte hör nicht auf zu träumen Hört, Hört Sie sieht mich nicht Der Fels Und wenn ein Lied Nimm mich mit Dieser Weg Wo willst du hin? Wenn du es willst Führ mich ans Licht Ich brauche dich Zeilen aus Gold Bevor du gehst Ich danke allen Menschen Alle Männer müssen kämpfen Ich kenne nichts (das so schön ist wie du) Halte durch

Neues zu Xavier Naidoo

Das Bühnen-Comeback des Künstlers nach gut sechs Jahren wird auch kritisch beäugt. Der ehemalige Frontmann der Söhne Mannheims fiel bereits in seinen Anfängen mit rassistischen Statements auf. In der langjährigen Pause radikalisierte er sich weiter. Xavier Naidoo vertrat Thesen der QAnon-Ideologie, sympathisierte mit Reichsbürgern, äußerte sich verschwörungsideologisch und antisemitisch – was sogar bis zur Leugnung des Holocaust reichte – und trat bei Querdenkern auf. Wegen Posts mit antisemitischem Charakter, die er über den Messenger-Dienst Telegram verbreitete, muss sich der Sänger derzeit in zwei Verfahren vor dem Landgericht Mannheim verantworten. Zuletzt entschuldigte er sich aber für seine Worte in einem Videoclip.

___________________________________

Jetzt vorbestellen: Exklusive 7-Inch-Single „Baltimore“/„Stare“ von Prince in MUSIKEXPRRESS 03/26

Wir eröffnen das Jahr 2026 mit einer einmaligen und außergewöhnlichen Zusammenarbeit: anlässlich seines zehnten Todestages veröffentlichen ROLLING STONE und MUSIKEXPRESS zwei weltexklusive Vinyl-Singles von Prince.

Wenige Monate vor seinem Tod hatte das Jahrhundert-Genie zwei Alben aufgenommen, die ihn noch einmal in Höchstform zeigen und im neuen Jahr wiederveröffentlicht werden: „HITnRUN Phase I“und „Phase II“. Es sollten seine letzten Werke bleiben. Für „Phase I“ arbeitete er mit Sängerinnen wie Rita Ora und Lianne La Havas zusammen. „Phase II“ zeigt ihn als politischen Beobachter seiner Zeit.

In der März Ausgabe des MUSIKEXPRESS erscheint mit einer zweiten weltexklusiven Prince-Single: „Baltimore“ / „Stare“, zwei Songs von HITnRUN Phase II“. Das balladeske „Baltimore“ schrieb Prince unter dem Eindruck rassistischer Polizeigewalt in den USA. Beide Ausgaben sind HIER auch zusammen im Bundle zum Vorzugspreis von 19,90 EUR erhältlich.

Im Lieferumfang enthalten: MUSIKEXPRESS-Ausgabe 03/2026 + exklusive Prince 7″-Vinyl-Single