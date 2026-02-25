mgk in Hamburg: Tickets, Setlist und Infos zur „Lost Americana Tour“

mgk spielt am 25. Februar in der Barclays Arena Hamburg. Tickets, Setlist, Einlass und Anfahrt zur „Lost Americana Tour“ – alle Infos auf einen Blick.

mgk ist auf seiner „Lost Americana Tour“ unterwegs und macht dabei auch in drei deutschen Städten Halt. Am Mittwoch (25. Februar) ist er in Hamburg live zu sehen. Hier bekommt ihr alle Infos zu seinem Auftritt und was sonst noch wichtig ist.

Tickets: Preise und Verfügbarkeit

Es sind noch ein paar Tickets erhältlich. Stehplatz-Tickets gibt es noch für 84,10 €. Sitzplätze sind in den Kategorien drei, vier und fünf ab 61,10 € auf Eventim verfügbar.

Zeiten: Wann geht es los?

Der Einlass startet ab 19:00 Uhr. Der offizielle Konzertstart ist um 20:00 Uhr, beginnend mit dem Support-Act. mgk wird voraussichtlich gegen 21:00 Uhr die Bühne betreten und rund anderthalb Stunden performen.

Support: Wer ist mit dabei?

mgk wird auf seiner Tour von Julia Wolf unterstützt, einer aufstrebenden Alternative-Pop-Sängerin, die bereits mit mgk zusammengearbeitet hat. Die beiden haben ein Cover von „Iris“ der Goo Goo Dolls veröffentlicht, das sie voraussichtlich auch auf Tour live performen werden.

Venue-Adresse: Wo findet der Gig statt?

Das Konzert findet in der Barclays Arena, Hellgrundweg 44, 22525 Hamburg statt.

Anfahrt

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Die Barclays Arena befindet sich in der Nähe der S-Bahn-Haltestelle Stellingen-Arenen. Von Hamburg Hauptbahnhof: S3 Richtung Pinneberg oder S21 Richtung Elbgaustraße bis Haltestelle Stellingen-Arenen. Von Hamburg Dammtor: S21 Richtung Elbgaustraße bis Haltestelle Stellingen-Arenen. Von Hamburg Altona: S3 Richtung Pinneberg bis Haltestelle Stellingen-Arenen. Ab Stellingen-Arenen fährt der Bus bzw. Arena-Shuttle direkt bis vor die Halle.

Anreise mit dem Auto:

Aus Richtung Süden fahrt ihr die A7 bis zur Abfahrt Hamburg-Volkspark und folgt von dort der Beschilderung sowie dem Parkleitsystem zur Barclays Arena.

Aus Richtung Norden kommend über die A23 geht es am AK Hamburg-Nordwest auf die A7 Richtung Süden bis zur Abfahrt Hamburg-Stellingen.

Aus Richtung Westen biegt ihr von der A1 am Buchholzer Dreieck auf die A261 und fahrt bis zum Autobahndreieck Hamburg-Südwest, wechselt dort auf die A7 Richtung Norden bis zur Ausfahrt Hamburg-Volkspark und folgt von dort der Beschilderung und dem Parkleitsystem zur Arena.

Aus Richtung Osten fahrt ihr auf der A24 in Richtung Hamburg, bis die Autobahn in einen Kreisverkehr mündet. Dort geht es Richtung Centrum auf die Sievekingsallee/Bürgerweide. An der T-Kreuzung biegt ihr rechts in die Wallstraße ab, die in die Sechslingspforte Richtung Alster übergeht. An der Alster biegt ihr links ab und überquert die erste Brücke auf der rechten Seite (Kennedybrücke). Danach geradeaus halten, der Hauptstraße halblinks in Richtung Fernsehturm folgen, ca. 5 km geradeaus fahren und dann rechts in die Schnackenburgallee einbiegen, der ihr folgt, bis Parkplätze für die Arenen ausgeschildert sind.

Parken

Rund um die Arena gibt es eine Vielzahl an Parkplätzen. Das Parken kostet pro Fahrzeug in der Regel 9 €. Die Veranstaltungslocation bittet jedoch darum, nicht mit dem PKW anzureisen, da der Parkplatz Rot aufgrund von Witterungsbedingungen gesperrt ist.

Infos zur Barrierefreiheit

Die Arena stellt Schwerbehindertenparkplätze zur Verfügung. Der Einlass ist über Eingang E2 per Rampe möglich. In der Arena befinden sich rollstuhlgerechte sanitäre Einrichtungen.

Setlist: Auf welche Songs darf man sich freuen?

Basierend auf der Setlist, die mgk in Berlin gespielt hat, sind diese Songs auch in Hamburg zu erwarten:

1. outlaw overture

2. starman

3. dont wait run fast

4. maybe / Wild Boy / El Diablo

5. Till I Die (teilweise)

6. ay!

7. more than life (teilweise)

8. F*CK YOU, GOODBYE (The-Kid-Laroi-Cover)

9. goddamn

10. I Think I’m OKAY

11. title track

12. drunk face

13. bloody valentine

14. forget me too

15. Who I Was (NF-Cover)

16. times of my life

17. love race / Wonderwall / 27 (Acoustic-Medley)

18. Candy

19. Iris (Goo Goo Dolls cover) (zusammen mit Julia Wolf)

20. treading water

21. DAYWALKER

22. concert for aliens

23. my ex’s best friend

24. jawbreaker

25. nothing inside

26. twin flame

27. play this when i’m gone

28. papercuts

29. Lonely Road

30. cliché

31. sweet coraline

32. vampire diaries

Das gibt es noch zu beachten

Es empfiehlt sich, frühzeitig vor Ort zu sein – besonders bei einem Stehplatzticket, um einen guten Platz zu bekommen. Je nach Venue ist unterschiedlich geregelt, wie groß Taschen und Gepäckstücke sein dürfen. Am 2. März wird mgk auch noch eine Show in Köln in der Lanxess Arena spielen.