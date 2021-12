ME präsentiert: Die Industrial-Soul-Interpretin MIN t auf Tour 2022

MIN t ist ein Projekt zweier Schwestern: Patrycja Kubicz zeigt sich für die Texte verantwortlich; Martyna Kubicz für Musik und Gesang – sie ist es auch, die das Duo nach Außen verkörpert. Mit ordentlicher Wucht kombiniert die Wahlberlinerin verschiedenste Musikstile und kleidet Soul, sowie Industrial in ein grelles Pop-Gewand.

Im Jahre 2016 hat die aus Polen stammende Musikerin ihre Debüt-EP namens „Turn the lights down“ veröffentlicht, ein Jahr darauf folgte ihr Debüt-Album ASSEMBLAGE. Vor einem Monat, am 12. November, ist der Nachfolger SHOT TO PIECES erschienen.

ME-Kritik: „MIN t wirft sich in ihre Songs, als gäbe es kein Morgen“

ME-Autorin Christina Mohr hat besagte Platte mit vier von sechs möglichen Sternen versehen. In der Rezension schreibt sie: „MIN t wirft sich in ihre Songs, als gäbe es kein Morgen, kehrt in ‚These Are Quiet Times‘ oder ‚Lights‘ buchstäblich ihr Innerstes nach außen. Dennoch performt sie nicht ‚über‘, eine Gefahr, die gemessen an Kubicz‘ Ambition durchaus gegeben ist. Ihre jazzgeschulte Stimme könnte die Songs alleine tragen, so mächtig klingt sie – aber die Musik ist ebenso wichtig, in den Tracks passiert wahnsinnig viel, Loops und Samples verdichten die Songs zu dramatischen Mini-Epen.“

ME präsentiert: MIN t live auf Tour 2022

Live ist MIN t unter anderem schon als Support für das isländische Techno-Soul-Projekt GusGus und Rapperin Angel Haze in Erscheinung getreten. Im Mai nächsten Jahres betritt sie in den vier größten Städten Deutschlands als Hauptact die Bühne – präsentiert werden die Konzerte vom MUSIKEXPRESS.

Die Termine:

01.05.2022 Berlin, Maschinenhaus

02.05.2022 Hamburg, Häkken

03.05.2022 Köln, YARD Club

04.05.2022 München, Strom