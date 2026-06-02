Metallica auf Deutsch: Diese fünf deutschen Songs spielten sie schon live

Metallica spielten in Berlin „Sonne“ von Rammstein und in Frankfurt einen Eintracht-Klassiker live. Hier sind fünf deutsche Songs, die die Band auf ihren Deutschland-Touren gecovert hat.

Metallica ist dafür bekannt, bei ihren Live-Shows auf Einzigartigkeit zu setzen. Sie vermeiden jegliche Dopplung bei Shows, die zwei Nächte hintereinander in derselben Stadt stattfinden. Mit zwei Setlists ohne Überschneidungen haben also auch Wiederholungstäter am zweiten Abend keine Langeweile. Ein weiterer Faktor, der Metallicas Live-Shows so unverwechselbar macht: ihre Cover-Versionen. Bei einem ihrer Frankfurt-Konzerte sowie in Berlin gaben Metallica deutsche Songs in ihrer eigenen Interpretation zum Besten. In Frankfurt war das die inoffizielle Eintracht-Hymne „Schwarz-Weiß wie Schnee“, in Berlin der Rammstein-Song „Sonne“. Dass sich Metallica gerne auf Deutsch austoben, ist keine Neuigkeit: Auf vergangenen Touren gab es bereits öfter deutsche Songs als Cover.

Hier haben wir für euch fünf deutsche Songs, die Metallica live gespielt haben:

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„Sonne“ von Rammstein war der Überraschungssong in Berlin am 30. Mai.

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Metallica spielten 2019 bereits den Rammstein-Song „Engel“.

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In Frankfurt durften sich Fußball-Fans an dem Eintracht-Frankfurt-Klassiker „Schwarz-Weiß wie Schnee“ erfreuen.

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Bei ihrem Konzert in Mannheim 2019 gaben Metallica „König von Deutschland“ zum Besten.

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In Stuttgart 2019 konnten wirklich alle mitsingen: „Marmor, Stein und Eisen Bricht“ war hier der Überraschungssong.

Metallicas Deutschland-Aufenthalt ist nun erst einmal vorbei – also voraussichtlich vorerst keine deutschen Cover. Ihre M72-Tour führt sie nun nach Italien, Ungarn, Irland und ins Vereinigte Königreich.