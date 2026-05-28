Metallica in Berlin: So kommt ihr noch an Tickets

Ausverkauft – aber nicht hoffnungslos: Metallica rockt Berlin, und Resale-Tickets sind noch zu haben. Preise, Plattformen und was euch in der Show erwartet.

Metallica kommt dieses Wochenende nach Berlin und spielt im Olympiastadion. Die Show am 30. Mai ist seit Langem ausverkauft – wie ihr trotzdem noch an Tickets kommt und wie tief ihr dafür in die Tasche greifen müsst, lest ihr hier.

Vier Jahre ist Metallica nun schon für ihre M72 World Tour unterwegs und wird damit rekordverdächtig: In den zwei Nächten in Frankfurt am Pfingstwochenende hatte die Band mit jeweils 62.000 Fans vor Ort die Besucher:innenrekorde für den Deutschen Bank Park gebrochen. Nun kommt die Metal-Band für einen Abend ins Olympiastadion Berlin.

Resttickets im Resale

Die Show in der Hauptstadt war schnell ausgebucht, doch es kursieren noch Tickets auf seriösen Resale-Plattformen wie etwa dem Fan-Resale von Ticketmaster. Im offiziellen Verkauf lagen reguläre Sitz- und Stehplätze je nach Platzkategorie zwischen 100 und 300 Euro. Auf dem Zweitmarkt finden sich Tickets zwischen 120 bis 423 Euro. Stehplätze findet man auf Ticketmaster keine mehr, auch nicht im sogenannten „Snake Pit“. Dabei handelt es sich um einen Bereich, der von der ringförmigen Bühne umgeben ist – man steht also direkt im Geschehen. Die offiziellen Ticketpreise für dieses exklusive Erlebnis starteten ab 900 Euro.

Überraschung für Fußballfans in Frankfurt

Metallicas Tourkonzept steht vor allem für Abwechslungsreichtum: Für Städte, in denen sie zwei Abende in Folge spielen, gibt es zwei komplett individuelle Setlists ohne Überschneidungen – damit lohnt sich sogar das Zweimal-Gehen. In Frankfurt sorgten die US-Amerikaner für zusätzliche Überraschung: Sie performten „Schwarz-weiß wie Schnee“ von Tankard, einen Eintracht-Frankfurt-Klassiker in ihrem eigenen Stil. Das stieß auf Begeisterung bei den Fußballfans, die ihre Hymne im eigenen Stadion mitgrölen durften.

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Man darf also gespannt sein, welche Überraschungen Metallica für Berlin auf Lager haben. Wer die Thrash-Metal-Band noch live im Olympiastadion erleben möchte, könnte trotz einer ausverkaufter Show über Resale-Tickets noch die Chance bekommen.