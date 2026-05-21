Metallica im Olympiastadion Berlin: Was ihr zur „M72“-Show wissen müsst

Metallica spielen am 30. Mai 2026 im Olympiastadion Berlin. Alle Infos zur „M72 World Tour“: Einlass, Support-Acts, Anfahrt und erwartete Setlist im Überblick.

Anders als in Frankfurt, wo das Quartett am 22. und 24. Mai gleich zwei Abende im Rahmen eines „No Repeat Weekends“ bestreitet, ist Berlin eine Einzelshow. Dafür kommt die volle 360°-Bühnenproduktion ebenfalls in die Hauptstadt. Hier alle Infos zum Metallica-Gig am Samstag, den 30. Mai 2026 im Olympiastadion in der Übersicht.

Tickets

Die Show ist komplett ausverkauft. Auch die VIP- und Hospitality-Tickets sind nicht mehr verfügbar. Eventuelle Restkontingente und Fan-Sales gibt es ausschließlich über die offiziellen Ticketshops ticketmaster.de und eventim.de. Das Olympiastadion warnt ausdrücklich vor dem Kauf auf Zweitmarkt-Plattformen wie Viagogo, StubHub oder Ticketbande.

Zeiten

Der Einlass öffnet ab 16 Uhr. Das Konzert beginnt um 17:30 Uhr. Auf den bisherigen Tour-Stationen seit April 2023 dauerten die Shows im Schnitt rund zwei Stunden und zehn Minuten – mit Metallicas Auftritt selbst war regelmäßig ab etwa 20:35 Uhr zu rechnen. Davor gibt es noch zwei Support-Acts zu sehen.

Support

Special Guests am 30. Mai sind die französische Band Gojira, die spätestens durch ihren Auftritt bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 in Paris einem weltweiten Publikum bekannt wurde. Zuvor heizt die für einen Grammy nominierte Hardcore-/Metalcore-Band Knocked Loose ein.

Warm-up-Show am Vorabend

Wer keine Karten ergattern konnte, bekommt am Vorabend noch eine Alternative geboten: Am 29. Mai findet in der Kulturbrauerei eine offizielle Warm-up-Show statt, veranstaltet von der Tribute-Band My’tallica und dem deutschen Metallica-Fanclub St. Germany. Beginn ist um 15 Uhr mit einem Fan-Treffen im Soda Club Biergarten. Ab 19:30 Uhr spielt My’tallica im Kesselhaus (Tickets rund 34 Euro), ab 22 Uhr steigt eine Aftershow-Party im Frannz Club. Als Special Guest angekündigt ist Flemming Rasmussen, der dänische Produzent mehrerer Metallica-Alben.

Venue und Adresse

Das Konzert findet im Olympiastadion Berlin statt. Die Adresse lautet: Olympischer Platz 3, 14053 Berlin.

Anfahrt

Das Olympiastadion empfiehlt aufgrund der zentralen Lage und der guten ÖPNV-Anbindung ausdrücklich die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer dennoch mit dem Auto kommt, sollte rechtzeitig anreisen – die Parkkapazitäten rund um das Stadion sind begrenzt.

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Mit der U-Bahn-Linie U2 erreicht man den U-Bahnhof Olympia-Stadion. Von dort sind es 500 Meter zum Osttor und 870 Meter zum Südtor.

Die S-Bahn-Linien S3 und S9 halten am S-Bahnhof Olympiastadion. Von dort führen kurze Wege zu den Eingängen: 200 Meter zum Südtor (Ausgang Flatowallee) und 250 Meter zum Osttor (Ausgang Trakehner Allee).

Mit dem Bus geht es über die Linien M49 oder 218 bis zur Haltestelle Flatowallee. Alternativ fährt die Buslinie 104 zum U-Bahnhof Neu-Westend, von dort eine Station weiter mit der U2.

Parken

Rund um das Olympiastadion gibt es mehrere Parkflächen: den Parkplatz Olympischer Platz sowie die Parkplätze P O4 und P O5, beide mit barrierefreien Stellplätzen.

Setlist

Eine offizielle Ankündigung gibt es nicht, doch ein Blick auf die bisherigen Shows der Europa-Tour gibt einen guten Eindruck. In Bukarest (13. Mai 2026) sah die Setlist so aus:

Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Of Wolf and Man

The Memory Remains

Lux Æterna

The Unforgiven

Fuel

Kirk und Rob improvisieren

The Day That Never Comes

Wherever I May Roam

Nothing Else Matters

Sad but True

One

Seek & Destroy

Master of Puppets

Enter Sandman

Zu den am häufigsten gespielten Songs der „M72“-Tour zählen Klassiker wie „Enter Sandman“, „Creeping Death“, „Master of Puppets“, „Nothing Else Matters“ und „One“. Kult-Songs wie „Battery“ oder „Blackened“ schaffen es deutlich seltener auf die Setlist. Überraschungen sind selten: Das Cover „Am I Evil?“ zum Beispiel spielten Metallica auf der gesamten Tour bislang nur ein einziges Mal.

Da Berlin als Einzelshow gespielt wird, könnten „Enter Sandman“ und „Master of Puppets“ – die in Frankfurt durch das „No Repeat Weekend“-Format auf zwei Abende verteilt werden – womöglich sogar an diesem Abend gemeinsam erklingen.

Taschen und Stadionordnung

Im Olympiastadion gilt: Taschen sind nur bis maximal DIN A4 (21 × 29,7 cm) erlaubt. Größere Taschen und Rucksäcke werden nicht eingelassen und können vor Ort nicht abgegeben werden. Kleinere Taschen wie Bauchtaschen sind zwar erlaubt, der Veranstalter bittet jedoch darum, sich auf ein „absolut notwendiges Minimum (z. B. Geld, Medikamente)“ zu beschränken. Verboten sind außerdem Glasflaschen, Dosen, Hartverpackungen sowie alle als Wurfgeschosse verwendbaren Gegenstände – also auch Deodorant- oder Parfümflaschen.

Wetter

Da das Konzert unter freiem Himmel stattfindet, sollte man die Kleidungswahl mit Bedacht treffen. Zum Glück all jener, die ihre Winterjacke zu Hause lassen wollten: Das Wetter wird voraussichtlich sonnig bei leicht sommerlichen 20 Grad – ohne Regen.