Diese Metallica-Songs bereiten James Hetfield live Kopfschmerzen

Im großen Song-Katalog von Metallica befinden sich zwei Stücke, die Sänger James Hetfield bei Konzerten gerne auslassen würde.

Mit ihrer „M72“-Welttournee schreiben Metallica einmal mehr Metal-Geschichte. Seit 2023 spielt die Band Konzerte, insgesamt sind es inzwischen bereits 83 Gigs – und im Mai geht es schon weiter.

Dass eine solche Konzertreise an die Musiker gewisse Anforderungen stellt, sollte klar sein. Nun erzählte Sänger James Hetfield in einem Podcast von „The Metallica Report“, dass es zwei Songs von Metallica gibt, die er live als „schwierig” zu spielen empfindet.

„Wir alle haben wohl bestimmte Sachen, die uns jeweils Kopfschmerzen bereiten. ‚Moth Into Flame‘ und ‚Master of Puppets‘ sind zwei davon, die wirklich eine harte Nummer sein können sind“, erzählte Hetfield. „Ich bin mir sicher, dass Lars [Ulrich] seine Liste hat, wir alle haben sie. Aber wir kämpfen uns durch und helfen uns gegenseitig dabei.“

James Hetfield verrät Metallica-Bühnengeheimnis

Überraschend verriet er auch das Geheimnis, dass die Positionierung der kreisrunden Bühne mitten zwischen den Fans auch etwas mit dem Alter der Band zu tun hat. Demnach ermögliche es den Musikern, mehr mit der Energie des Publikums in Kontakt zu treten, da die erste Reihe viel größer ist. Hetfield: „Ich denke, das ist ein Beweis dafür, dass man ein Mensch ist und altert, wie es eben so ist, und dass man ein Gefühl dafür entwickelt, was der Körper noch aushält und was nicht.“

Der 62-Jährige versicherte jedoch, dass er und der Rest der Gruppe gut auf sich achten würden, weshalb sie immer noch in der Lage seien, jahrelang mit einem Album auf Tour zu gehen und „schnelle Heavy-Metal-Musik“ zu spielen.

Kunstpausen gehören dabei für gereifte Metal-Veteranen dazu. Wie der Sänger ebenfalls bestätigte, würde die Anzahl der Auftritte in einem Jahr bewusst beschränkt, um notwendige Erholungspausen einzulegen. 2025 gaben Metallica 29 Konzerte, 2024 waren es 28 und 2023 spielte die Band insgesamt 26 Gigs.

In Deutschland ließen sich Metallica zuletzt im Mai 2024 in Hamburg und München blicken. Nun ist im Mai 2026 Frankfurt (22. und 24. Mai) wieder an der Reihe. Am 30. Mai gibt es einen Auftritt im Berliner Olympiastadion.

