System of a Down: Malakians unvergessener Metallica-Moment

Gänsehaut-Moment: Daron Malakian von System of a Down ersetzte 2000 den verletzten Hetfield bei Metallica.

Daron Malakian, Gitarrist, Sänger und Mitgründer von System Of A Down, erinnert sich noch immer mit Gänsehaut an eine außergewöhnliche Episode seiner Karriere: seinen kurzfristigen Einsatz als Ersatz für Metallicas Frontmann James Hetfield. Im Jahr 2000 tourten System Of A Down als Vorband bei Metallicas „Summer Sanitarium“-Tour – noch bevor die Band mit ihrem Album „Toxicity“ international durchbrach.

Vom Zuschauer auf die Bühne

Im Juli desselben Jahres verletzte sich Hetfield bei einem Jetski-Unfall schwer. Statt die Konzerte abzusagen, suchten Metallica nach einem Ersatz und setzten die Tour fort. In Rick Rubins Podcast „Tetragrammaton“ erinnerte sich Malakian: „Ich spiele Metallica mit Metallica, vor einem Publikum, bei dem ich vor drei Jahren noch auf den billigsten Plätzen gesessen hätte.“

Improvisiertes Chaos beim Summer Sanitarium

Die Situation war völlig improvisiert. Malakian hatte Metallica zuvor noch nie persönlich getroffen. „Jason Newsted sang, dann holten sie die Jungs von Korn dazu, und sie spielten so eine Art Cheech-&-Chong-Cover. Sie wussten nicht, was sie tun sollten, weil James nicht da war“, erzählte er im Podcast. Daraufhin wandte sich Malakian an seinen Gitarrentechniker und betonte, dass er „viel von deren Zeug“ kenne.

„Master of Puppets“ mit Kirk Hammetts Les Paul

Kurz darauf stand er auf der Bühne, bekam eine Les Paul in die Hand gedrückt – offenbar eine von Kirk Hammetts Gitarren – und spielte „Master of Puppets“ vor 60.000 Menschen. „Ich hatte keine Ahnung, dass das passieren würde. Ich stand da oben und spielte Metallica mit Metallica. Und dann sagten sie: ‚Hey, hol deine Sachen aus dem Tourbus, du fliegst jetzt mit uns im Privatjet‘. Mann, das werde ich nie vergessen“, so Malakian.

Von gemeinsamen Wohnmobilen zu getrennten Leben

Letzten Sommer sprach Malakian im Talk mit „NME“ über die Wiedervereinigung von System Of A Down und die Dynamik innerhalb der Band: „Am Anfang sind wir alle zusammen in einem kleinen Wohnmobil gereist. Dann haben wir genug Geld verdient, sodass jeder seinen eigenen Bus hatte. So kam es, dass wir uns nach und nach unsere eigenen Leben aufgebaut haben. Wir sind nur noch auf der Bühne zusammengekommen.“

System Of A Down kehren 2025 nach Europa zurück

Die Band geht dieses Jahr wieder auf Tour und absolviert eine große Arena-Tournee durch Großbritannien und Europa, unterstützt von Queens Of The Stone Age. Am 8. Juli werden SOAD in Berlin und am 10. Juli in Düsseldorf auftreten.

Ein unvergesslicher „Gänsehaut“-Moment

Für Malakian bleibt die Erfahrung, als Ersatz für James Hetfield auf der Bühne zu stehen, ein unvergesslicher Moment: „Auch wenn unsere Band heute da steht, wo wir sind, bekomme ich immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass ich das damals erleben durfte“, sagte er im „Tetragrammaton“-Podcast.