Michael Jackson: Statuen stehen noch immer weltweit

Mehr als 30 Jahre nach dem Erscheinen des Albums HISTORY: PAST, PRESENT AND FUTURE, BOOK I sind einige der gigantischen Michael-Jackson-Statuen, die zur Promotion des Albums errichtet wurden, noch immer weltweit zu finden.

So sind die Kunstwerke entstanden

Damals wurden bis zu zehn dieser monumentalen Figuren gebaut. Eine von ihnen wurde damals auf einem Lastkahn über die Themse transportiert. Der britische Künstler Stephen Pyle wurde mit dem Projekt beauftragt und arbeitete mit dem Bildhauer Derek Howarth zusammen. Zunächst wurden Polystyrolmodelle gefertigt, aus denen später Gussformen und Fiberglasabdrücke entstanden. In den Elstree Studios bei London wurden die Figuren zusammengesetzt und bemalt, sodass sie wie Statuen aus Stein wirkten.

Hier steht Jackson noch

Einige Exemplare der Michael-Jackson-Statuen sind heute noch erhalten. In einem verlassenen Innenhof eines Nachtclubs in Österreich steht eine der Figuren. Der Besitzer Franz Josef Zika hatte die Statue 1998 bei einer Benefizauktion zugunsten des Roten Kreuzes erworben. Seit zwei Jahren versucht er, sie in Wien zu verkaufen. Der gewünschte Preis liegt bei 25.000 Euro. Bisher gab es wegen des hohen Preises allerdings keine:n Käufer:in.

Weitere Statuen des Sängers befinden sich unter anderem in einem ehemaligen Freizeitpark in Johannesburg sowie in einem Vergnügungspark in Italien. Dort wurde das Denkmal 2019 frisch gestrichen und mit einer Sonnenbrille ausgestattet.

Mehrere Exemplare abgebaut

Nach der Ausstrahlung der Dokumentation „Leaving Neverland“ im Jahr 2019, in der Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson thematisiert wurden, entfernten mehrere Städte ihre Statuen. Unter anderem wurde die Figur in den Niederlanden sowie eine in der Schweiz abgebaut. Eine weitere Statue, die 2009 nach Jacksons Tod vom früheren Fulham-Vorsitzenden Mohamed Al Fayed in Auftrag gegeben wurde, wurde ebenfalls aus dem National Football Museum in Manchester entfernt.

Der geplante Film „Michael“, in dem Jacksons Neffe Jaafar Jackson die Hauptrolle übernimmt, wurde auf 2027 verschoben. Das Projekt könnte in zwei Teilen veröffentlicht werden.