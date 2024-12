Miley Cyrus: Ihre Mutter hatte die Idee zum 2009er Skandal-Tanz

Bei einer Awardshow performte Cyrus damals „Party in the U.S.A.“. Dafür tanzte sie auf einem Eiswagen an einer Metallstange.

Miley Cyrus war 16 Jahre alt, als sie bei einem TV-Event im Jahr 2009 an einer Metallstange tanzte. Eine Show-Einlage, die zu der Zeit stark hinterfragt wurde. Doch wie die Sängerin nun offenbarte, war diese Idee gar nicht auf ihren Mist gewachsen.

Tish Cyrus, The Brain

Im Interview zur Spotify-Serie „Billions Club“ redete der Star mit der älteren Schwester Brandi Cyrus über Song-Erfolge. Dabei kamen die Geschwister über Umwege auch auf die Teen Choice Awards im Jahr 2009 zu sprechen, bei denen Miley Cyrus auftrat und mit ihren Bewegungen an einer Stange für Aufruhr sorgte.

Cyrus’ Schwester fragte sie, welche Gefühle all die Reaktionen auf ihre Performance ausgelöst hatten. Die Gegenfrage der nun 32-Jährigen: „Das wird für dich keine Überraschung sein, aber weißt du, wessen Idee das war?“ Die Lösung: Tish Cyrus – die Mum der zwei hatte die Vision dazu. Die „Flowers“-Künstlerin führte aus: „Ja, das war die Idee meiner Mutter. Sie lässt mich immer die Schuld auf mich nehmen. Als ich am nächsten Tag in Schwierigkeiten geriet, weißt du, wer nicht zu finden war?“ Beide Schwestern sagten im Chor: „Tish Cyrus!“

Doch wenn Cyrus an diesen Tag zurückdenkt, dann nicht etwa nur an den Eklat. Vielmehr seien es die echten Diamanten, die sie zum ersten Mal auf einer Bühne tragen durfte. „Ihr erinnert euch an einen kleinen alten Eiswagen, ich erinnere mich an die Diamanten.“

Skandal hin oder her, Cyrus hat berühmte Fans

Was vor ungefähr 15 Jahren noch ein Skandal war, ist nun schon längst vergessen. Zumindest hielt es eine Sängerin wie Chappell Roan nicht davon ab, ein Cyrus-Fan zu werden. So meinte die „Good Luck, Baby!“-Interpretin bereits im August 2024: Cyrus würde es schaffen, „sich ständig neu zu erfinden“ und dabei zugleich „authentisch“ zu wirken. Die 26-Jährige sagte weiterhin: „Für viele Künstler kann das unauthentisch oder aus heiterem Himmel erscheinen, aber sie ist sehr offen, was ihre künstlerischen und persönlichen Veränderungen angeht, und sie ist sich selbst so treu. Sie bringt Musik heraus, die so authentisch ist“.