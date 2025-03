SOMETHING BEAUTIFUL: Miley Cyrus kündigt neues Album an

Miley Cyrus hat verkündet, dass noch in diesem Jahr eine neue LP auf ihre Fans wartet. Konkret soll das SOMETHING BEAUTIFUL betitelte Werk am 30. Mai herauskommen und 13 Songs enthalten, die von Cyrus und Shawn Everett produziert wurden.

So sieht das neue Album aus

Eine Tracklist wurde bisher noch nicht bekannt gegeben, dafür aber schon einmal was Visuelles geteilt: Auf dem Cover ihrer neunten Platte ist Miley Cyrus selbst zu sehen – fotografiert von Glen Luchford. Ihr Look ist dabei einer von dem ikonischen französischen Modeschöpfer Thierry Mugler Couture aus dem Jahr 1997.

Seht hier das gesamte Artwork:

Wo gibt es sonst Neues?

Wer aktuell Musik von dem 32-jährigen Popstar hören möchte, kann sich ihren Track „Beautiful That Way“ anmachen. Der Song ist in dem Pamela-Anderson-Comebackfilm „The Last Showgirl“ (Regie: Gia Coppola) enthalten, der am 20. März in den deutschen Kinos startete.

Die vorherige Platte von Cyrus, ENDLESS SUMMER VACATION, erschien 2023 und lieferte auch ihren Hit „Flowers“ mit. In der ME-Review zu dem Album hieß es von Stephan Rehm-Rozanes unter anderem: „Miley Cyrus ist ein, im besten Sinn, ganz normales Pop-Album geglückt. Vielleicht wollte sie genau da nach all der Aufruhr und all den bewusst gewählten Plätzen im Abseits hin. Es scheint ihr dort zu gefallen. Uns tut es das in jedem Fall.“