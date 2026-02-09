Miley Cyrus als Favoritin für Super Bowl Halftime Show 2027 gehandelt

Miley Cyrus führt die Wettquoten für die Super Bowl Halftime Show 2027 an. Taylor Swift und Cardi B folgen als weitere Kandidatinnen für den begehrten Auftritt.

Kaum ist der diesjährige Super Bowl vorbei, geht der Talk ums kommende Jahr los. Auch die Spekulationen um die Halftime Show 2027 haben begonnen. Nach dem Auftritt von Bad Bunny beim Super Bowl LX steht die Frage im Raum, wer als nächstes sich eben diese Stage zu eigen machen wird – und laut aktuellen Wettquoten des britischen Buchmachers William Hill führt Miley Cyrus das Favoritenfeld an.

Cyrus mit besten Chancen auf den begehrten Auftritt

Mit einer Quote von 3/1 laut William Hill gilt die US-amerikanische Sängerin derzeit als heißeste Kandidatin für den prestigeträchtigen Auftritt beim Super Bowl LXI im Februar 2027. Die „Flowers“-Interpretin würde damit in die Fußstapfen von Superstars wie Rihanna, Shakira, The Weeknd und zuletzt Bad Bunny treten.

Weitere Kandidat:innen im Überblick

Dicht hinter Cyrus folgt Cardi B mit einer Quote von 4/1. Auf Platz drei der Wettquoten findet sich Taylor Swift mit 5/1.

William Hill führt zudem eine Reihe weiterer hochkarätiger Künstler:innen in der Wettliste: Lil Wayne und ASAP Rocky teilen sich mit je 6/1 den vierten Platz, Justin Bieber folgt mit 8/1. Drake, Ariana Grande und Harry Styles sind gemeinsam mit 10/1 die Außenseiter:innen im Favoritenfeld.

Lee Phelps, Sprecher von William Hill, kommentierte: „Nach Bad Bunnys Performance beim Super Bowl LX wurde Miley Cyrus zur Favoritin für die kommende Halftime Show. Taylor Swift hat bereits eine Verbindung zur NFL, was sie zu einer interessanten Kandidatin macht.“

Mit der Swifts Verbindung ist an der Stelle gemeint, dass sie mit dem US-Football-Spieler Travis Kelce verlobt ist und häufig dessen Spiele besucht.

Die offizielle Bekanntgabe des Halftime-Show-Acts für den Super Bowl 2027 wird in den kommenden Monaten erwartet. Traditionell hüllt sich die NFL bis zur offiziellen Verkündung aber gänzlich in Schweigen.