Wer ist die Mutter von Miley Cyrus? Bizarre Klage nun entschieden

Eine Frau behauptete, die leibliche Mutter von Miley Cyrus zu sein. Billy Ray Cyrus wehrte sich. Das Gericht wies die Klage nun ab.

Der Vater von Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, wehrte sich gegen die Behauptungen einer Frau, die vorgab, die eigentliche leibliche Mutter der Popsängerin zu sein. Der Vorfall wurde zuletzt vor Gericht ausgehandelt und nun zugunsten der Eltern Billy Ray und Leticia „Tish“ Cyrus entschieden.

Rechtsstreit seit Mai

Bereits im Mai 2025 hat die Klägerin Jayme Lee in Tennessee ihre erste Beschwerde eingereicht, so berichtete „Daily Mail“. Der Rechtsweg schien ihr der einzig mögliche, nachdem sie laut eigener Aussage über Monate versucht hatte, mit den Cyrus-Eltern Kontakt aufzunehmen. Die heute 45-jährige Frau aus Arizona behauptete, dass sie Miley Cyrus 1992 geboren habe, als sie selbst erst 12 Jahre alt gewesen sei.

Angebliche Adoptionsvereinbarung wurde missachtet

Weiter sagte Lee aus, es habe eine „private Adoptionsvereinbarung“ gegeben, die Billy Ray und Leticia Cyrus zwar die Elternschaft überlässt, die leibliche Mutter aber den Namen des Kindes festlegen sowie als Nanny arbeiten dürfe. An diese Vereinbarung habe man sich aber nicht gehalten, hieß es in der Klage. Die neuen Eltern hätten nach der Geburt den Kontakt zwischen Lee und Miley verwehrt und sogar mit rechtlichen Schritten gedroht.

Forderung nach DNA-Tests

Jayme Lee stützte sich auf die Unrechtmäßigkeit des Adoptionsvertrags, der nicht staatlich anerkannt gewesen sei. Zudem warf sie der Cyrus-Familie Betrug vor, da die Elternschaft nie offiziell genehmigt worden sein soll. Auch die emotionale Belastung der Klägerin durch die Vorfälle war Gegenstand der Klage. Lee forderte die Durchführung von DNA-Tests aller beteiligten Personen, um ihre Behauptungen zu beweisen und ihre vermeintliche Mutterschaft anerkennen zu lassen.

Billy Ray Cyrus wehrt sich erfolgreich

Der Vater der Sängerin reagierte auf diese Vorwürfe entschlossen und stellte am 20. November 2025 einen offiziellen Antrag auf Abweisung der Klage. Der 64-jährige Countrysänger unterstellte der Klägerin Belästigung seiner Familie und die Verschwendung rechtlicher Ressourcen. Dieser Abweisung wurde nun im Kreisgericht Davidson County in Tennessee stattgegeben.

Miley Cyrus selbst und auch ihre Mutter Leticia „Tish“ äußerten sich bisher nicht öffentlich zu den Geschehnissen.