Miley Cyrus veröffentlicht Song für Pamela-Anderson-Film – hier hören

Miley Cyrus hat ihre neue Single „Beautiful That Way“ herausgebracht, die sie für den Film „The Last Showgirl“, mit Pamela Anderson in der Hauptrolle, aufgenommen hat.

Tribut für Pamela Anderson

Cyrus schrieb die, für einen Golden Globe in der Kategorie „Bester Originalsong“ nominierte, Ballade gemeinsam mit Lykke Li und Andrew Wyatt. Gegenüber „Variety“ bezeichnete die 32-Jährige ihren Song als „Liebesbrief“ an den Film.

Sie betonte weiter, dass die Schauspielerin Pamela Anderson eine prägende Person ihrer Kindheit gewesen war: „Pamela ist in meinen frühesten Erinnerungen mit meiner Mutter tief verankert“, sagte Cyrus. „Wir beide haben Pam verehrt und tun es immer noch. Ich habe die Emotionen, die ich für die Zeit mit meiner Mutter empfinde, und die wenigen Momente, die wir mit Pam verbringen durften, mitgenommen. Ich habe viel darüber nachgedacht, was dieser Film für sie bedeutet, nicht nur als Schauspielerin, sondern als der besondere Mensch, der sie ist.“

Hört hier in „Beautiful That Way“ rein:

Sie sei von Andersons Figur in „The Last Showgirl“ äußerst angetan gewesen: „Ich feiere die Entwicklung, und sie hat das auf eine so anmutige Weise getan.“

Darum geht es in „The Last Showgirl“

In dem von Gia Coppola inszenierten Drama spielt Anderson eine gealterte Revuetänzerin, die sich nach der Schließung ihrer Show in Las Vegas neu zurechtfinden muss. Ihre erste Hauptrolle seit Jahren erhielt von Kritiker:innen viel Lob. „Anderson verkörpert ihre Figur mit so viel echtem Gefühl“, schrieb zum Beispiel BBC. „Endlich bekommt sie eine große, oscarverdächtige Szene, in der sie schluchzt und ihre Kostüme zerreißt. Aber die leise Verzweiflung, die sie davor einfängt, ist der wahre schauspielerische Triumph.“

The Last Showgirl kommt am 20. März 2025 in die deutschen Kinos.