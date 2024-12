Zum „Stranger Things“-Ende 2025: German Stranger Con mit Millie Bobby Brown & Noah Schnapp

Was für „Stranger Things“-Fans: Alle bisher bekannten Infos zum Serien- und Promi-Event in Oberhausen gibt's hier.

„Stranger Things“-Liebhaber:innen aufgepasst: Im Februar 2025 findet zur Feier des Finales der Show die German Stranger Con statt. Als Special-Guests werden unter anderem die Serien-Darsteller:innen Millie Bobby Brown (Eleven) und Noah Schnapp (Will Byers) vor Ort erwartet.

Alles Wichtige zur German Stranger Con im Überblick

Die Veranstaltung, die sich komplett um die Sci-Fi-Mysterie-Serie dreht, wird am 01. Februar 2025 in der Turbinenhalle in Oberhausen stattfinden.

Neben Brown und Schnapp sollen noch weitere Gäst:innen aus der Serienwelt dabei sein – konkrete Infos fehlen hier jedoch nocht. Auf der Stranger-Con-Seite gibt es unter dem Reiter „Gäste“ noch drei Platzhalter, mit der Beschreibung „Coming Soon“.

Außerdem am Start: (Q&A-)Panels, Autogrammstunden, Photo-Ops mit der Prominenz, Meet and Greets und mehr. Der genaue Programm- und Hallenplan dürfte ungefähr zwei Wochen vor dem Event veröffentlicht werden. Die aktuellen Informationen und Updates gibt es hier weiter einzusehen.

Tickets

Die Tickets für die Veranstaltung sind ab Freitag, den 6. Dezember 2024, erhältlich. Da eine hohe Nachfrage erwartet wird, ist eine schnelle Buchung angeraten. Es gibt drei Kategorien von Eintrittskarten. Das reguläre Eintrittsticket liegt inklusive Gebühr bei 92,61 Euro. Die Karten kann man hier erhalten.

Die finale „Stranger Things“-Staffel erscheint 2025

Die Geschichte um die Freund:innen aus Hawkins wird übrigens im Jahr 2025 bald auserzählt sein. Denn dann soll die fünfte und somit letzte Staffel erscheinen. Ein genaues Datum steht dafür jedoch noch nicht. Bereits Anfang November veröffentlichte Netflix einen ersten Teaser, so wie die Titel der acht Episoden.

Hier geht’s zum neuen Teaser:

Die Titel der finalen „Stranger Things“-Folgen im Überblick

„Die Suche“ „Das Verschwinden von …“ „Die Turnbow-Falle“ „Der Zauberer“ „Der Stromschlag“ „Die Flucht von Camazotz“ „Die Brücke“ „Zurück in der realen Welt“

Was dabei auffällt: Bei der zweiten Episode wird der Name mit drei Punkten beendet. Doch um wen wird es konkret in der Folge gehen? Wer wird gesucht werden müssen? Und sind die Mächte von Upside Down so sehr erstärkt, wie man es vermuten könnte?

Zeitsprung-Check

Auch wenn es noch keine detaillierten Infos zum Inhalt der Staffel gibt, verriet man in der Netflix-Pressemitteilung zumindest Folgendes: Alle offenen Fragen sollen geklärt werden. Außerdem zeigt der Teaser einen Zeitsprung: Die neue Staffel wird im Herbst 1987 spielen. Also um die anderthalb Jahre nach der im März 1986 spielenden vorherigen Staffel.

In welchem Turnus die neuen Folgen herauskommen werden, bzw. ob das Finale noch einmal in sich aufgeteilt wird, ist derzeit noch unklar.