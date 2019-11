„Mindhunter“: 3. Staffel wird erst produziert, wenn David Fincher seinen neuen Film vollendet hat

Das wird Dich auch interessieren





Die dritte Staffel der Netflix-Serie „Mindhunter“ wird noch ein wenig auf sich warten lassen. Das verkündete nun Schauspieler Jonathan Groff in einem Interview mit „The Hollywood Reporter.“

Demnach arbeite Regisseur David Fincher, der bereits für die ersten beiden „Mindhunter“-Staffeln mitverantwortlich war, aktuell noch an seinem neuen Film „Mank“. Bei dem Schwarzweiß-Biopic handelt es sich um einen Film über den legendären Drehbuchautor Herman J. Mankiewicz, der gemeinsam mit Orson Welles das Drehbuch zu Welles‘ Meisterwerk „Citizen Kane“ schrieb. „Solange Fincher noch an seinem nächsten Feature arbeitet, liegen Unterhaltungen zur dritten ‚Mindhunter‘-Staffel fürs Erste auf Eis“, so Groff in besagtem Interview.

Zwar wurde eine dritte Staffel der Thriller-Serie bisher noch gar nicht von Netflix bestätigt, Kommentare Finchers lassen aber darauf hoffen, dass sich Fans noch auf zahlreiche weitere Folgen mit dem Profiler-Gespann Holden Ford und Bill Tench freuen dürfen. So soll der Filmemacher in einem Gespräch mit Tench-Darsteller Holt McCallany davon gesprochen haben, dass er für „Mindhunter“ mindestens fünf Staffeln im Sinn habe.

„Fincher sagte: ‚Hör zu, bist du bereit, das hier für fünf Staffeln zu machen? Denn, selbst wenn ich das hier versauen sollte, werden es definitiv fünf Staffeln. Und ich habe nicht vor, es zu versauen‘“, zitierte McCallany den „Fight Club“-Regisseur.

Mit 96% auf Rotten Tomatoes und 8,6 Sterne auf IMDb kam in den vergangenen Jahren bisher kaum eine Netflix-Produktion sowohl beim Publikum als auch bei Kritikern so gut an wie die erste Staffel der 2017 erschienenen Thriller-Drama-Serie „Mindhunter“. Darin mischt Showrunner Joe Penhall historisch wahre, wenn auch teilweise für den dramatischen Effekt modifizierte Begebenheiten über die Anfänge des Profilings mit fiktionalen Charakteren und erschafft so für den Zuschauer ein TV-Erlebnis, das sich nicht selten auch noch mit in die reale Welt schleicht.

Die zweite Staffel „Mindhunter“ ist seit dem 16. August 2019 bei Netflix im Stream verfügbar.