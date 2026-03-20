„The Adventures of Cliff Booth“: Brad Pitt kehrt zurück

Brad Pitt spielt erneut Stuntman Cliff Booth – Quentin Tarantino schreibt das Drehbuch, David Fincher führt Regie. Der Netflix-Film soll 2026 erscheinen.

Acht Jahre nach „Once Upon A Time In Hollywood“ bekommt eine seiner ikonischsten Figuren ein eigenes Kapitel: Stuntman Cliff Booth kehrt zurück auf die Leinwand. In „The Adventures of Cliff Booth“ steht Brad Pitt im Zentrum und übernimmt erneut die Rolle, die ihm einst einen Oscar einbrachte. Das Projekt bringt zwei der prägendsten Filmemacher unserer Zeit zusammen: Quentin Tarantino schreibt das Drehbuch, David Fincher führt Regie. Nach aktuellem Stand soll der Film im Laufe des Jahres 2026 beim Streamingdienst Netflix veröffentlicht werden.

Warum Tarantino die Regie abgibt

Dass Tarantino die Inszenierung abgibt, ist kein Zufall. In Interviews und Podcast-Auftritten erklärte der Regisseur, das Drehbuch zwar zu lieben, sich kreativ jedoch nicht erneut auf denselben Pfad begeben zu wollen. Die Umsetzung überlässt er bewusst David Fincher, den er als einen der wichtigsten Regisseure seiner Generation einschätzt. Tarantino bleibt dem Projekt dennoch eng verbunden – als Autor und Produzent, jedoch ohne tägliche Verantwortung am Set.

Cliff Booth im Zentrum der Handlung

Im neuen Film rückt Cliff Booth ins Zentrum. Statt als Stunt-Double im Hintergrund zu agieren, bewegt er sich nun als sogenannter Fixer durch die Schattenseiten Hollywoods und gerät dabei zwischen Skandale, Machtspiele und die weniger glamourösen Realitäten der Filmindustrie der 1970er-Jahre. Berichten zufolge soll neben Brad Pitt auch Timothy Olyphant wieder mit dabei sein und erneut die Rolle von James Stacy übernehmen. Ein erster Teaser wurde Anfang 2026 im Umfeld des Super Bowls veröffentlicht und deutet visuell die Rückkehr in das stilisierte Los Angeles der 70er-Jahre an. Hier könnt ihr den Trailer sehen:

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Netflix sicherte sich das Projekt bereits 2025; die Dreharbeiten fanden zwischen Sommer 2025 und Anfang 2026 in Kalifornien statt. Mit einem Budget von rund 200 Millionen US-Dollar gehört der Film zu den bislang größten Produktionen, an denen Tarantino als Autor beteiligt ist.

Musik und Zeitgeist

Auch wenn offizielle Details noch fehlen, erwarten viele Fans erneut einen kuratierten Soundtrack im Stil des Originals. Bereits „Once Upon a Time in Hollywood“ setzte stark auf zeitgenössische Musik und Radiosounds der späten 60er – ein Ansatz, der sich für die 70er-Jahre nahtlos fortsetzen könnte.