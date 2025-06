So steht es um die Fortsetzung von „Once Upon A Time In Hollywood“

5 Gründe dafür, warum „Once Upon A Time… In Hollywood“ der beste Film des Jahres ist

Die de-facto-Fortsetzung von „Once Upon A Time In Hollywood“ (2019) nimmt weiter Form an. Der Cast um Brad Pitt wurde nun um Yahya Abdul-Mateen II erweitert.

Rollen-Mutmaßungen

Welche Rolle der mitunter aus den „Aquaman“-Filmen sowie aus der „Watchmen“-Serie bekannte Schauspieler übernehmen wird, ist hingegen noch nicht bekannt. Einige Fans mutmaßen jedoch, er könne ein an Jim Brown angelehnte Figur spielen. Dieser beendete eine erfolgreiche Sportkarriere als Football-Spieler frühzeitig, um sich der Schauspielerei zu widmen. Wie „Once Upon A Time In Hollywood“ wird sich schließlich auch „The Adventures Of Cliff Booth“ mit der Filmindustrie befassen.

Tarantino gibt Arbeit ab

Zwar kehren Regisseur Quentin Tarantino und Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio nicht ans Set zurück, dafür übernimmt Brad Pitt ein weiteres Mal die Rolle des Stuntman Cliff Booth, die ihm 2020 einen Oscar als Bester Nebendarsteller brachte. Als Regisseur ist David Fincher dabei, der bereits für „Sieben“ (1995) und „Fight Club“ (1999) erfolgreich mit Brad Pitt zusammenarbeitete. Ferner ist die Mitarbeit von Elizabeth Debicki („The Crown“) und Scott Caan („Ocean’s“-Reihe) bekannt. „The Adventures Of Cliff Booth“ wird von Netflix produziert.

Quentin Tarantino wird an dem Film nicht direkt beteiligt sein, auch wenn das ursprüngliche Werk sowie die die Figur des Cliff Booth von ihm stammen. Ursprünglich arbeitete er selbst an der Fortsetzung, allerdings entwickelte sich das Projekt in eine andere Richtung. Nun soll der Regisseur damit beschäftigt sein, an seinem letzten Film zu arbeiten. Tarantino kündigte einst an, in seiner Karriere nur zehn Filme machen zu wollen. Technisch gesehen hat er diese Zahl bereits erreicht, allerdings sieht er „Kill Bill: Volume 1“ (2003) und „Kill Bill: Volume 2“ (2004) als zusammengehöriges Werk an. Andere Ideen trat er in der Regie an Kollegen ab – so wie nun eben auch „The Adventures Of Cliff Booth“.