Worum es in der dreiteiligen Netflix -Miniserie geht, verrät bereits der Titel: Weihnachten eben. Genauer: den ganz normalen Weihnachtswahnsinn. Im Fokus steht Bastian (Luke Mockridge), der über die Feiertage in seine Heimat zurückkehrt. Das Jahr verlief nicht sehr prickelnd für ihn. Das Beziehungs-Aus ist immer noch nicht verkraftet und Berlin hält für ihn doch nur Callcenter-Jobs und nicht, wie erhofft, die steile Musikerkarriere bereit.

Umso größer ist die Vorfreude auf das Fest. Raus aus dem Großstadtdschungel, rein ins heimische Eifelstädtchen. Doch statt Harmonie erwartet ihn zu Hause ausgerechnet seine Ex-Freundin Fine (Cristina do Rego) – und die ist frisch verliebt in seinen Bruder Niklas (Lucas Reiber). Und auch sonst hängt der Haussegen diesmal ordentlich schief bei Familie Kollinger.

Schon der Deutsche-Bahn-Witz am Anfang der Serie macht deutlich, dass hier nicht an Klischees gespart wird. „ÜberWeihnachten“ erzählt die typischen Geschichten vom Kartoffelsalat mit Würstchen, vom Plätzchen backen und dem Krippenspiel. Alles verpackt in einen kunterbunten Mix aus Familiendrama, Rom-Com und Coming-of-Age-Film.

Gleichzeitig ist die Miniserie ein ausdrückliches Luke-Mockridge-Produkt. Als Co-Produzent steht er Regisseur Tobi Baumann („Der WiXXer“, „Vollidiot“, „Pastewka“) zur Seite. Leider wird immer wieder der Bezug zu Mockridges Comedian-Dasein („Luke! Die Greatnightshow“ oder „Luke! Die Schule und ich“) hergestellt. Die Witze sind ähnlich, die Klavier-Einlagen kommen bekannt vor. Die Krux von Celebrities, die sich bereits vor dem Schauspielen in einem anderen Feld einen Namen gemacht haben und fortan immer mit einem gewissen Image im Hinterkopf wahrgenommen werden. Aber zurück zur Geschichte.

Weiter gehts im Weihnachtssprint

Bastian rettet sich für Ablenkung in die Dorfkneipe und trifft Freund*innen von damals. Mehr als vom Eifelbier, gibt es nur Gesangseinlagen. In jeder Folge, übrigens. Und: Hurra. Bastian küsst – um das Verwirrspiel komplett zu machen – die Ex seines Bruders, Karin (Seyneb Saleh). Neben der neuen romantischen Wendung nehmen die vorweihnachtlichen Geschehnisse weiter zügig ihren Lauf. Stressige Einkäufe werden erledigt, Plätzchen werden im Altenheim mit Oma gebacken – und dabei bricht allmählich der schöne Schein.

Vor allem Papa Walter (Rudolf Kowalski) und seine Frau Brigitte (Johanna Gastorf) scheinen dieses Jahr einiges verschwiegen zu haben. Loser-Typ Bastian lässt ihren Puls noch mehr in die Höhe steigen, wenn er im Trash-Shirt zwischen Blusen, Hemden und Pullundern am Esstisch sitzt.