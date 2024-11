Sabrina Carpenter liefert Netlix-Weihnachtsspecial mit Chappell Roan und Co.

Auch Tyla, Cara Delevingne, Shania Twain, Kali Uchis u.a. werden in Carpenters Show auftreten. Hier alle Infos.

Am 7. Dezember um 3 Uhr nachts erscheint auf Netflix „A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter“. In dem Weihnachts-Varieté-Special wird die Sängerin Lieder ihrer Weihnachts-EP FRUITCAKE vortragen sowie andere festliche Song-Cover. Wie die „Espresso“-Künstlerin nun auf Instagram verkündete, werden sie dabei zahlreiche Promis begleiten.

Diese Stars werden beim Varieté dabei sein

Am 19. November postete die 25-Jährige den offiziellen Netflix-Trailer zum Weihnachtsspecial, in welchem auch einige bekannte Namen fielen. So dürfe man wohl musikalische Duette mit Chappell Roan, Tyla, Shania Twain und Kali Uchis erwarten.

Doch auch andere Prominenz, wie Nico Hiragua, Quinta Brunson, Cara Delevingne, Kyle Mooney, Megan Stalter, Sean Astin, Owen Thiele und Jillian Bell werden in verschiedenen Rollen auftauchen und neben musikalischen auch Comedy-Einlagen bieten.

Carpenter liebt die Feiertage

In der Presseerklärung von Netflix wird Carpenter unter anderem auch als ausführende Produzentin des Formats genannt. „A Nonsense Christmas“ erschuf die Musikerin so wohl zusammen mit OBB Pictures.

Der Streamingplattform sagte Carpenter: „Die Feiertage waren schon immer etwas Besonderes für mich. Ich freue mich darauf, eine klassische Feiertags-Varieté-Show auf meine Art und Weise zu gestalten – mit meiner Liebe zur Musik und zur Comedy, um etwas zu schaffen, das einzigartig für mich ist.“

Im März 2025 auf Europa-Tour

Im März 2025 wird Sabrina Carpenter mit ihrer „Short N’Sweet“-Tour auch nach Deutschland kommen. Genauer gesagt besucht die Sängerin am 19. März die Uber Arena in Berlin. Allerdings sind die Tickets dafür bereits alle weg.