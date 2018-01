Mit Bon-Iver-Feature: Mouse On Mars kündigen neues Album an

Mouse On Mars haben ihr neues Album angekündigt. Die elfte Studioplatte von Andi Toma und Jan St. Werner wird DIMENSIONAL PEOPLE heißen und am 13. April 2018 erscheinen.

Wen diese Nachricht noch nicht ausreichend begeistert, der werfe bitte einen Blick auf die Gästeliste: Für DIMENSIONAL PEOPLE haben Mouse On Mars mit Zach Condon (Beirut), Spank Rock, Aaron und Bryce Dessner (The National), Swamp Dogg, Eric D. Clarke, Lisa Hannigan, Amanda Blank, Sam Amidon, Ensemble Musikfabrik „und etwa 20 weiteren Künstlern“ zusammengearbeitet. Ein ganz besonderer unter ihnen ist Justin Vernon aka Bon Iver. Er lieh Mouse On Mars seine Stimme für den Track „Dimensional People Part III“, und eben den könnt Ihr hier und jetzt im Stream hören:

Mouse On Mars machten mit Vernon zuletzt unter anderem beim Michelberger Music Festival 2016 Musik. DIMENSIONAL PEOPLE soll „in der nahen Zukunft auch durch Installationen realisiert“ werden.

Mouse On Mars –„DIMENSIONAL PEOPLE“-Tracklist:

1. Dimensional People Part I

2. Dimensional People Part II

3. Dimensional People Part III

4. Foul Mouth

5. Aviation

6. Parliament Of Aliens Part I

7. Daylight

8. Tear To My Eye

9. Parliament Of Aliens Part II

10. Parliament Of Aliens Part III

11. Résumé

12. Sidney In A Cup