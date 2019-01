Mit Rammstein, Air und Kamasi Washington: Diese Konzerte könnt Ihr jetzt im Stream sehen

Rammstein

Während der „Made in Germany 1995-2011“-Tour spielte die deutsche Rockband 78 Konzerte in Europa und 21 in Nordamerika. Fünf Jahre nach den Konzerten in Paris erschien „Rammstein: Paris“ als einzigartiger Musikfilm. In 100 Minuten spielen Rammstein sowohl Songs ihres ersten Albums, als auch welche des letzten und präsentieren so sechzehn Jahre Musikgeschichte. Ab dem 25. Januar online bei ARTE.

Air



Nach siebenjähriger Pause ging das französische Duo 2016, anlässlich seines 20-jährigen Bestehens, auf Jubiläumstour. In Paris, im Saal der Coupole Niemeyer, spielte Air eine Stunde lang, vollständig in weiß bekleidet. Das Konzert ist seit dem 11. Januar online.

Kooperation

Kamasi Washington und Bonobo

Für diejenigen, die Festivals zwar cool finden, aber ungern selbst eins besuchen wollen, bietet ARTE nun die Möglichkeit sich unter anderem den Auftritt von Kamasi Washington und Bonobo beim Melt Festival 2017 auch zuhause ansehen zu können. Vom 14. Januar bis zum 14. Februar kann man das Festival-Feeling online erleben.

Lauryn Hill

Die ehemalige Frontfrau der Hip-Hop-Band The Fugees veröffentlichte mit THE MISEDUCATION OF LAURYN HILL 1998 ihr erstes und bisher einziges Studioalbum. Zum 20-jährigen Jubiläum dieser Platte präsentierte Lauryn Hill ein exklusives Programm bei der „Baloise Session 2018“ in Basel. Das Konzert wird vom 4. Januar bis zum 3. Februar online sein.



Leela James

Bereits an Leela James‘ ersten Album, das 2006 herauskam, wirkten Größen wie Wyclef Jean und Kanye West als Produzenten mit. FALL FOR YOU ist bereits ihr viertes Studioalbum. Das stellte die amerikanische Soulsängerin 2015 bei einem Berlin-Konzert vorgestellt hat. Das Konzert ist seit dem 4.Januar bei Arte verfügbar und wird noch bis zum 3. Februar online sein.

Anna Calvi

Die britische Pop-Musikerin Anna Calvi veröffentlichte 2018 mit HUNTER ihr drittes Studioalbum. Am 30. Januar tritt sie in Paris im Salle Pleyel auf.

Das Konzert wird danach auf concert.arte.tv im Stream zu sehen sein. Ebenda findet Ihr auch eine Übersicht aller weiteren Konzertmitschnitte, die der Sender aktuell im Programm – u.a. mit David Bowie, Pink Floyd und Macy Gray.