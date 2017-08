The Killers veröffentlichen das Video zu „Run For Cover“

The Killers veröffentlichen bald den Nachfolger zu BATTLE RUN aus dem Jahr 2012. Das kommende Album wird WONDERFUL WONDERFUL heißen, die erste Single „The Man“ war eher so okay okay. Am 22. September 2017 wird die Platte erscheinen, als weiteren Anheizer hat die Band aus Las Vegas am Mittwoch die Single „Run For Cover“ veröffentlicht.

WONDERFUL WONDERFUL wurde von Garret „Jacknife” Lee (R.E.M., Weezer, Silversun Pickups) mit Hilfe von Stuart Price produziert. Die Aufnahmen fanden in Las Vegas, der Heimat von The Killers, sowie in Los Angeles statt. Seht und hört Euch hier die neue Single „Run For Cover“ an: