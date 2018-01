„Crown of Love“: The Killers spielen Arcade Fire-Song

Während ihrer aktuellen Tour haben The Killers schon einige Cover gespielt: Darunter „This Charming Man“ von The Smiths in Los Angeles, „Ain’t That A Shame“ von Fast Domino in New Orleans und „American Girl“ von Tom Petty in Austin. Anlässlich ihrer Station in Quebec am vergangenen Samstag spielte die Rockband „Crown of Love“ – ein Titel der dort beheimateten Gruppe Arcade Fire. Der Song stammt aus dem Jahr 2004.

Sieht so aus, als setzten The Killers einen Trend fort und man könne sich auf weitere Cover freuen. Zumal die Vier aus Las Vegas noch bis Anfang März mit der LP WONDERFUL WONDERFUL in Nordamerika und Europa touren. Es ist übrigens ihr erstes Nummer Eins Album, das sich schon in der Woche nach Veröffentlichung 118.000 mal verkaufte.