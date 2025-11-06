Morrissey-Tour kurz vor knapp abgesagt: Was steckt dahinter?

Julia Roberts über ihre Liebe zu The Smiths & ihre Haltung zu Morrissey

Hat der Sänger erneut mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen?

Morrissey hat alle Konzerte seiner anstehenden Südamerika-Tour abgesagt. Grund dafür sei die „extreme Ermüdung“ des ehemaligen The-Smiths-Frontmanns. Die gecancelten Termine hätten Morrissey zwischen dem 8. und 22. November nach Buenos Aires, São Paulo, Santiago, Lima und Bogotá geführt.

Das offizielle Statement

Der argentinische Konzertveranstalter Movistar Arena veröffentlichte dazu folgende Erklärung: „Wir teilen der Öffentlichkeit mit, dass aufgrund der extremen Erschöpfung des Künstlers Morrisseys Lateinamerika-Tournee nicht stattfinden wird, einschließlich der für den 8. November in der Movistar Arena in Buenos Aires geplanten Show.“

Zahlreiche Konzertabsagen in den vergangenen Monaten

Dies sind bei weitem nicht die ersten Morrissey-Konzerte, die in den vergangenen Monaten abgesagt oder verschoben wurden. Im April 2025 sagte der umstrittene Sänger zwei US-Konzerte ab, nachdem er mit einer „schweren Sinusitis“ ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Im Juni fiel ein Konzert in Stockholm aus, nachdem der Brite erklärt hatte, seine Band sei „unglaublich reisemüde“ und habe „null Unterstützung von der Musikindustrie“ erhalten. Im September wurden zwei weitere Gigs in den USA abgesagt, nachdem auf Bluesky eine „glaubwürdige Drohung“ gegen Morrisseys Leben ausgesprochen worden war. Auch in der Türkei wurden im Oktober zwei Auftritte gestrichen, weil es dort heftige Kritik an seiner Unterstützung Israels gegeben hatte. Nach jetzigem Stand scheinen zumindest Morrisseys Konzert in Griechenland im Dezember und seine US-Reihe im Januar 2026 noch stattzufinden.

2014: Morrissey litt an Krebs

Gesundheitliche Probleme sind für das Gründungsmitglied der Smiths nichts Neues. 2014 sprach er gegenüber der „BBC“ über seine damalige Krebserkrankung. Er habe sich vier Entfernungsprozeduren unterzogen, sagte er dazu.

Wie es aktuell um den Gesundheitszustand des 66-Jährigen steht, ist unklar. Abgesehen von dem Statement des Veranstalters und der Info zur „extremen Ermüdung“ gibt es keine Informationen.

Durch rechte Kommentare aufgefallen

Morrissey ist in den letzten Jahren durch rechte politische Statements aufgefallen. Unter anderem bezeichnete er Hitler als „Linken“ und sagte, Rassismusvorwürfe „linker Spinner“ seien nur eine Methode, um vom Thema abzulenken.

Seine Band The Smiths hatte sich bereits 1987 aufgelöst, und die Mitglieder hatten sich seitdem überworfen. Bassist Andy Rourke verstarb 2023. Eine Reunion kam in den vergangenen Jahren unter anderem deshalb nicht zustande, weil Johnny Marr sie ablehnte. Zuletzt verkaufte Morrissey seine sämtlichen Geschäftsinteressen an der Band und kappte damit alle Verbindungen zu seinen ehemaligen Bandkollegen Marr und Joyce.