Julia Roberts über ihre Liebe zu The Smiths & ihre Haltung zu Morrissey

Anlass zum Statement ist Luca Guadagninos neuer Film „After The Hunt“, in dem Roberts eine Philosophieprofessorin an der Yale-Universität spielt. In einer Szene läuft in einer Uni-Bar ein Song von The Smiths. Protagonistin Kim, gespielt von Chloë Sevigny, zeigt sich überrascht, dass Morrissey auf einem Campus zu hören ist, obwohl er unter Liberalen wegen der Rassismus-Vorwürfe gegen ihn umstritten sei. Roberts’ Figur Imhoff entgegnet, es handle sich nicht um ein Solo-Stück von Morrissey, sondern um ein Lied seiner früheren Band The Smiths, „Heaven Knows I’m Miserable Now“.

Sie fragt: „Wenn man nicht weiß, wovor man abgeschirmt wird – wie kann man es dann besser wissen?“

Über die Szene spricht Roberts nun in einem Interview mit der „Times of London“. Auch wenn Morrissey problematisch sei, sollten sich Menschen dennoch mit der Musik der Smiths auseinandersetzen. „Ich liebe The Smiths“, sagt Roberts auf die Frage nach der Trennung von Kunst und Künstler und der Cancel-Kultur.

Auf die Nachfrage, ob es nicht besser wäre, die Alben der Smiths einfach wegzuwerfen, antwortet sie: „Wenn wir das tun, betrügen wir uns selbst um ein umfassendes Verständnis. Wenn du nicht weißt, wovor du abgeschirmt wirst – wie kannst du’s dann besser wissen, wie kannst du besser handeln, etwas besser erschaffen?“

Julia Roberts: „Wir brauchen Nuancen“

Julia Roberts führt weiter aus: „Manche Dinge sind groß, schrecklich, hässlich. Und wir sind uns alle einig: Ja, das war schlimm. Lasst uns das nicht noch einmal machen. Aber dann gibt es auch Momente, in denen man denkt: Wer sagt denn, dass man das in ein Fass packen und anzünden sollte? Wer sagt das? Wir brauchen Nuancen.“

The Smiths und Morrissey: Warum es die Band nie wieder geben wird und die Vorwürfe gegen den Sänger

Mehr zum Background: The Smiths lösten sich 1987 auf, die Mitglieder zerstritten sich in der Folge. Bassist Andy Rourke verstarb 2023. Eine Reunion kam auch deshalb nicht zustande, weil Gitarrist Johnny Marr sie ablehnte.

Morrissey ist in den vergangenen Jahren durch kontroverse rechtspolitische Statements aufgefallen. Unter anderem bezeichnete er Hitler als „Linken“ und behauptete, Rassismusvorwürfe „linker Spinner“ seien lediglich ein Ablenkungsmanöver.

„After The Hunt“: Handlung und Starttermin

„After The Hunt“ ist ein Thriller von Luca Guadagnino. Julia Roberts spielt darin eine College-Professorin, die sich privat und beruflich an einem Scheideweg befindet. Andrew Garfield ist in der Rolle ihres Kollegen zu sehen, dem die Vergewaltigung einer Studentin vorgeworfen wird. Der Film startet am 16. Oktober 2025 in den deutschen und US-amerikanischen Kinos.