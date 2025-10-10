Nach Protesten: Morrissey-Shows in Türkei abgesagt

Julia Roberts über ihre Liebe zu The Smiths & ihre Haltung zu Morrissey

Absagen-Hagel: Nach Kritik an Morrisseys Israel-Support wurden seine Shows in der Türkei gestrichen

Morrisseys geplante Konzerte in der Türkei wurden nach heftigen Reaktionen in den sozialen Medien aufgrund seiner Unterstützung Israels abgesagt. Der ehemalige The-Smiths-Sänger hätte am 15. und 16. Dezember in Istanbul und Ankara auftreten sollen, doch beide Konzerte sind auf Ticketmaster nun als gestrichen gelistet.

Morrissey schwenkte die israelische Flagge

Die Absagen erfolgten, nachdem im Internet ein Video aus dem Jahr 2012 aufgetaucht war, das Morrissey bei einem Konzert in Tel Aviv zeigt, bei dem er die israelische Flagge schwenkt. Der Clip verbreitete sich rasch, und zahlreiche Nutzer:innen in den sozialen Medien forderten angesichts der Empörung über die Kriegsopfer in Gaza die Absage der Auftritte.

In einem besonders populären Post hieß es: „Darf ich vorstellen: Der zionistische Sänger Morrissey, ein Unterstützer Israels, wird am 16. Dezember ein Konzert in der Volkswagen Arena geben. Dieses Konzert sollte nicht stattfinden dürfen, während in Palästina Kinder sterben.“

Online-Kritik und Parallelen zu anderen Konzertabsagen

Obwohl Morrissey sich früher im linken politischen Spektrum positionierte, ist er mittlerweile weit nach rechts gerückt. So bekundete der Sänger seine Unterstützung für rechtsextreme und antiislamische Parteien in Großbritannien, darunter Reform UK und die inzwischen aufgelöste Partei For Britain. In früheren Interviews wies er Rassismusvorwürfe mit folgender Aussage zurück: „Letztendlich bevorzugt jeder seine eigene Rasse, macht das jeden zu einem Rassisten?“. Bisher äußerte sich der Musiker nicht zu den Konzertabsagen und auch Ticketmaster gab bisher kein offizielles Statement ab.

Der mediale Backlash und die Absage der Shows folgen auf eine ähnliche Kontroverse um ein geplantes Robbie-Williams-Konzert in Istanbul am 7. Oktober. Auch dieses wurde nach Online-Protesten pro-palästinensischer Gruppen abgesagt. Begründet wurde dies mit Sicherheitsbedenken in Bezug auf Williams’ politische Haltung als Israel-Unterstützer – unter anderem auch, weil er mit einer Jüdin verheiratet ist.