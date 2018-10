Mumford & Sons kündigen Welttournee mit 4 Deutschlandterminen an

Winston Marshall, Ben Lovett, Marcus Mumford und Ted Dwane besuchen die SiriusXM Studios am 26. September 2018 in New York.

Mumford & Sons haben eine Welttournee angekündigt. Von November bis Mai werden sie 60 Konzerte geben. Vier Deutschlandtermine sind auch darunter.

01.05.2019 München – Olympiahalle

11.05.2019 Berlin – Mercedes-Benz-Arena

13.05.2019 Frankfurt – Festhalle

15.05.2019 Köln – Lanxess Arena

Neun Jahre ist es schon her, seit Mumford & Sons mit „Little Lion Man” den Folk in den Indie-Club gebracht haben (oder doch den Indie-Club in den Folk?). Am 16. November erscheint das mittlerweile vierte Album der Band rund um Marcus Mumford.

Es trägt den passenden Namen DELTA (der vierte Buchstabe des griechischen Alphabets), die erste Single-Auskopplung „Guiding Light” wurde bereits im September veröffentlicht und ist – nach einigen Ausflügen auf dem vorherigen Album – wieder in klassischerer Mumford & Sons – Manier geschrieben: Akustikgitarre, Klavier und mehrstimmiger Gesang. Man munkelt, dass auch das Banjo, das ehemalige Markenzeichen der Band, auf diesem Album wieder Auftritte haben wird.

Mumford & Sons‘ noch aktuelle Platte WILDER MIND bewegte sich vom Folk weg und suchte Anschluss im Rock – Fans und Kritiker hatten dazu gemischte Gefühle. Auf DELTA soll es für Mumford & Sons jetzt eben wieder mehr zurück zu den Folk-Wurzeln gehen, mit denen die Band ohnehin mehr Erfolg hatte. Die Tracklist mit den 14 Songs des neuen Albums ist mittlerweile vollständig:

42 (4:00) Guiding Light (3:37) Woman (4:34) Beloved (4:25) The Wild (5:31) October Skies (3:43) Slip Away (4:55) Rose of Sharon (3:23) Picture You (4:03) Darkness Visible (3:11) If I Say (4:29) Wild Heart (5:05) Forever (4:36) Delta (6:16)

Hier könnt ihr „Delta“ von Mumford & Sons vorbestellen.

Der Vorverkauf für die DELTA – Tour beginnt am Freitag, den 12. Oktober, um 9 Uhr. Wenn ihr im Mai nicht könnt oder beim Ticketkauf zu langsam wart, keine Angst: Mumford & Sons besuchen auf ihrer Tour nicht nur Deutschland, sondern auch 12 andere Länder.

Hier alle Tourdaten von Mumford & Sons auf einen Blick:

16. November 2018 – Dublin, 3 Arena

18. November 2018 – Belfast, SSE Arena

20. November 2018 – Glasgow, SSE Hydro

21. November 2018 – Manchester, Manchester Arena

23. November 2018 – Birmingham, Genting Arena

24. November 2018 – Sheffield, Fly DSA Arena

25. November 2018 – Newcastle, Metro Radio Arena

27. November 2018 – Nottingham, Motorpoint Arena

28. November 2018 – Cardiff, Motorpoint Arena

29. November 2018 – London, O2 Arena

1 .Dezember 2018 – Leeds, First Direct Arena

2. Dezember 2018 – Liverpool, Echo Arena

7. Dezember 2018 – Philadelphia, Wells Fargo Center

9. Dezember 2018 – Boston, TD Garden

10. Dezember 2018 – New York, Madison Square Garden

14. Dezember 2018 – Washington DC, Capital One Arena

17. Dezember 2018 – Toronto, Scotiabank Arena

2019

12. Januar – Auckland, The Outer Fields at Western Springs

15. Januar – Brisbane, Entertainment Centre

18. Januar – Sydney, Qudos

22. Januar – Melbourne, Sidney Myer Music Bowl

24. Januar – Adelaide, Entertainment Centre

27. Januar – Perth, RAC Arena*

27. Februar – Providence, Dunkin Donuts Center

28. Februar – Hartford, XL Center

2. März – Albany NY, Times Union Center

4. März – Montreal, Bell Centre

5. März – Ottawa, Canadian Tire Center

8. März – Buffalo, KeyBank Center

9. März – Cleveland, Quicken Loans Arena

11. März – Columbus, Nationwide Arena

12. März – Lexington, Rupp Arena

14. März – Pittsburgh, PPG Paints Arena

16. März – Charlottesville, John Paul Jones Arena

17. März – Raleigh, PNC Arena

18. März – Charleston, North Charleston Coliseum

20. März – Atlanta, State Farm Arena

22. März – Nashville, Bridgestone Arena

23. März – Birmingham, BJCC

25. März – Indianapolis, Bankers Life Field House

27. März – Detroit, Little Caesars Arena

29. März – Chicago, United Center

30. März – Madison, Kohl Center

31. März – Milwaukee, Fiserv Forum

25. April – Lissabon, Altice Arena

27. April – Barcelona, Palau Sant Jordi**

29. April – Mailand, Medialanum Forum

1. Mai – München, Olympiahalle

3. Mai – Wien, Stadthalle

5. Mai – Basel, St. Jakobshalle

7. Mai – Paris, Zenith

8. Mai – Luxemburg, Rockhal

9. Mai – Amsterdam, Ziggo Dome

11. Mai – Berlin, Mercedes Benz Arena

13. Mai – Frankfurt, Festhalle

15. Mai – Köln, Lanxess Arena

17. Mai – Kopenhagen, Royal Arena

18. Mai – Göteborg, Scandinavium

19. Mai – Oslo, Spektrum

21. Mai – Stockholm, Ericsson Globe

Und danach beginnt ja die Festivalsaison 2019, bei der Mumford & Sons eventuell auch mitspielen werden.