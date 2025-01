Mumford & Sons veröffentlichen neues Album

RUSHMERE erscheint am 28. März – die erste Single gibt es ab Freitag, den 17. Januar zu hören. Hier mehr Infos.

Mumford & Sons sind zurück: Nach über sechs Jahren Ruhephase erscheint mit RUSHMERE ein neues Album.

Erste Single als Trio in den Startlöchern

Für die Londoner Indie-Folk-Band ist es das erste Werk, das sie als Trio veröffentlichen – der 2021 ausgestiegene Winston Marshall wird also nicht ersetzt. Am 17. Januar wird ein erster Vorgeschmack des fünften Studioalbums erscheinen, dessen dynamisches Artwork auf der Webseite der Band ebenfalls schon zu finden ist. Damit bestätigten Mumford & Sons außerdem, dass ihre kürzliche Zusammenarbeit mit Pharrell Williams, die Single „Good People“, nicht Teil der Tracklist von RUSHMERE sein wird.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Folgende Songs finden sich stattdessen auf dem am 28. März erscheinenden Werk:

1. Malibu

2. Caroline

3. Rushmere

4. Monochrome

5. Truth

6. Where It Belongs

7. Anchor

8. Surrender

9. Blood On The Page (feat. Madison Cunningham)

10. Carry O

Mumford & Sons: Turbulente Jahre

2021 trennten sich Mumford & Sons von Gründungsmitglied Winston Marshall, der für die Band Gitarre, Banjo und Co-Gesang übernommen hatte. Der Multiinstrumentalist hatte zuvor öffentlich Lob für den politisch rechts stehenden Autor Andy Ngo ausgesprochen. Zwar entschuldigte er sich zunächst, relativierte diese Aussage jedoch später. Folgend trat er aus der Band aus. Seine Begründung: So könne er sich weiterhin zu kontroversen gesellschaftlichen Themen äußern, ohne dass die Band in Mitleidenschaft gezogen werde.

In der danach eintretenden längeren Schaffenspause nahm immerhin Leadsänger und Gitarrist Marcus Mumford sein Soloalbum SELF-TITLED (2022) auf. Das bislang letzte Mumford-&-Sons-Album ist das 2018 erschienene DELTA.