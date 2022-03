MUNA veröffentlichen neue Single „Anything But Me“

MUNA haben ihr neues, gleichnamiges Album angekündigt. Die neue Platte soll im Juni erscheinen. Auf den Album wird auch die im vergangenen September erschienene Single „Silk Chiffon“ vertreten sein, die eine Zusammenarbeit mit Phoebe Bridgers ist.

Außerdem haben MUNA jetzt mit „Anything But Me“ eine weitere neue Single veröffentlicht. „In der Vergangenheit sind wir lange in Beziehungen geblieben und haben gewartet, bis wir den Tiefpunkt erreicht haben, um zuzugeben, dass es vorbei ist“, sagte die Band in einer Mitteilung.

„‚Anything But Me‘ ist ein Song darüber, eine Partnerschaft zu verlassen, einfach weil es sich nicht richtig anfühlt. Es geht darum, sich selbst und seinen Instinkten zu vertrauen, um jemandem zu verlassen, solange man noch Liebe füreinander hat und bevor es zu schlimm wird.“

Hier gibt es die neue Single im Stream zu hören:

Das neue Album soll am 24. Juni erscheinen. MUNA ist bereits das dritte Studioalbum der Band und das erste, das bei Phoebe Bridgers‘ Label The Saddest Factory Records veröffentlicht wird. Zuletzt war von der Gruppe, bestehend aus Katie Gavin, Josette Maskin und Naomi McPherson, das Album SAVES THE WORLD im Jahr 2019 erschienen. Das Trio will ab Mai dann auch auf eine Nordamerikatour gehen.

MUNA-Tracklist: