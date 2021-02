Musikexpress im Abo: Streaming oder CD – entscheidet einfach selbst

Streaming oder CD? In den vergangenen Monaten kochte immer wieder die Diskussion unter unseren Leser*innen hoch. Die einen halten die ME-Heft-CD für antiquiert und können gut darauf verzichten. Die anderen lieben und sammeln sie. Die einen haben nicht mal mehr einen CD-Player und streamen lieber. Die anderen wollen auf den haptischen Tonträger nicht verzichten.

Zwei gegensätzliche Haltungen – und dem tragen wir nun Rechnung.

Ab April gibt es das Beste aus beiden Welten: Eine monatlich kuratierte und erweiterte ME-Playlist mit den Song-Empfehlungen der ME-Redaktion für alle zum Streamen. Und die monatliche, exklusive Heft-CD für die Fans und Sammler*innen im ME-Abo.

Die ME-Playlist kann sich jede*r jederzeit und überall gratis bei Spotify anhören. Wer die Heft-CD möchte, kann den ME zum Sonderpreis und in vielerlei Angebotsformen abonnieren, einfach, flexibel und jederzeit kündbar. Best of both worlds also.

zu unseren ME-Abo-Möglichkeiten: www.musikexpress.de/abo

Seit dem 11. Februar übrigens am Kiosk: der Musikexpress 03/2021. Hier seine Themen im Überblick.