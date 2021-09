MUSIKEXPRESS bringt Euch zum Reeperbahn Festival!

Das Reeperbahn Festival, das größte Clubfestival Europas, wird in diesem Jahr vom 22. bis 25. September stattfinden und unter optimalen Hygienebedingungen live und direkt zu erleben sein.

Empfehlung der Redaktion

Das vielfältige Programm bietet auch in diesem Jahr ein Angebot aus den Bereichen Musik, Bildende Kunst, Film, Literatur und Diskurs. Während der Veranstaltung werden Clubs, Konzerthäuser, Kinos, Galerien und Off-Spaces zu Spielorten für Konzerte, Lesungen, Filmvorführungen und Ausstellungen. Insgesamt 300 Gigs in etwa 35 Spielstätten finden statt – mit Highlight-Auftritten von RY X (AUS), Daughters of Reykjavík (ISL), Working Men‘s Club (GBR) und Suzane (FRA). Ein Höhepunkt wartet auch im Filmprogramm, die Vorstellung der Doku „The Sparks Brothers” (GBR/USA) von Regisseur Edgar Wright.

Fachbesucher*innen bekommen rund 150 Programmpunkte aus Formaten wie Sessions, Matchmakings und Networkings mit über 300 Speaker*innen, u.a. Lyor Cohen (YouTube/Google, Global Head of Music, USA) und Michael Krause (Spotify, General Manager Europe, DEU) geboten und können sich direkt austauschen.

MUSIKEXPRESS präsentiert das Reeperbahn Festival 2021 und verlost für zwei Personen inklusive Begleitung Festivalpässe, die für alle vier Veranstaltungstage gelten. Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Lösung „Reeperbahn Festival 2021“ angeben.