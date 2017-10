MUSIKEXPRESS Klubtour in Köln: Warum Ihr Typen wie MC Bomber und Veedel Kaztro nicht verpassen dürft

Finale, oh-oooh! Die MUSIKEXPRESS Klubtour Cool Nights powered by Wodka Gorbatschow steht 2017 leider vor ihrem Ende – aber was für einem: Wir machen am 20. Oktober 2017 in Köln Halt. Dort feiern MC Bomber aus Berlin ein Gastspiel, Veedel Kaztro aus Köln ein Heimspiel und wir alle gemeinsam eine Aftershowparty mit DJ Mighty Monch (187 Straßenbande), Phil Phader und Der schöne Branko. Vorab stellen wir Euch die Künstler des Abends vor, die Ihr auf keinen Fall verpassen dürft.

MC BOMBER

Berlin ist nicht nur noch Techno, Mate im Soho und Okökrams. Die Hauptstadt ist auch immer noch rau, ein bisschen ranzig und wunderbar grobschlächtig. Und MC Bomber ist der rappende Bomber dieses Berlins. Laut der Texte seines aktuellen Albums PREDIGT wird Bomber aggressiv in der Bahn, angewidert im Sisyphos-Club und glücklich beim Sammeln von Pfand. Holt sich Proviant beim Späti und bringt im Flirt gern mal den ganz groben Spruch. Ein bisschen Assi-Berlin ist noch übrig, und Bomber weiß besonders liebevoll darüber zu berichten. Vielleicht wünschen sich dann auch die Kölner ein „Gewalttinder“, um die täglichen Aggressionen in der Bahn abzubauen.

VEEDEL KAZTRO

„Veedel K, Ebertplatz, Kölsch, Kippe, Lederjacke, Straighter Rap, Untergrund nicht wie deine Streberkacke”. Für Veedel Kaztro ist die Musikexpress Klubtour in Köln ein Heimspiel und das hört man auch in seinen Texten. Er rappt über Weißhausstraße, die Roonstraße, den Barbarossaplatz oder die Mauer gegenüber der Universitätsmensa auf der viele Leute gerne ihr Feierabendbier in der Sonne genießen. Für Veedel ist das Kölner Büdchen das, was für den Berliner der Späti ist. Hier trifft er seine Kumpels und lässt sich musikalisch inspirieren.

Veedel Kaztros neues Album FRANK UND DIE JUNGS erscheint übrigens am 10. November 2017.

Veedel Kaztro – Schulden Produziert von Teka . Mastering TrueBusyness . Video Marco Romagnoli Album "Frank und die Jungs" am 10.11.17. Posted by Veedel Kaztro on Montag, 2. Oktober 2017

DJ Mighty Monch

Der Hamburger DJ Mighty Monch wird Euch bei der Musikexpress Klubtour in Köln mit feinsten HipHop-Tracks versorgen. Geprägt wurde Mighty Monch von 90er Rap von etwa 2Pac, NAS und Biggy. In der heimischen Hansestadt hat DJ Mighty Monch bereits unzählige Clubgänger mit seinen Tracks infiziert. Den Sound des DJ mit philippinischen Wurzeln konnte man bereits auf Festivals wie Rock am Ring, Openair Frauenfeld und dem Deichbrand auf die Ohren kriegen. Wer das verpasst hat, der bekommt jetzt die nächste Chance im Bogen 2 in Köln.

PHIL PHADER

Ebenfalls an den Turntables zu Gast ist der stadtbekannte Phil Phader. Der DJ war bereits Support von unter anderem M.O.P., DJ Premier, K.I.Z. und Eskei83.

Der schöne Branko

Der schöne Branko übernimmt mit seinen Turntables den musikalischen Ausklang des Abends. Meista Fader, auch bekannt als der schöne Branko, ist nicht nur DJ, sondern gehört zur Spezies „Sneakerhead“. Er sammelt obsessiv Turnschuhe. Mehr als 100 Paar hat er und sein Bedürfnis ist nach wie vor nicht befriedigt.

Seid bei der MUSIKEXPRESS Klubtour in Köln dabei

Die oben genannten Acts treten am 20. Oktober 2017 im Bogen 2 auf. Einlass ist 20 Uhr, Beginn 21 Uhr. Tickets gibt es für schmale 17 Euro.

Alle Infos zur Klubtour findet Ihr auch auf unserer Themenseite unter musikexpress.de/klubtour