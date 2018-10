ME-Klubtour mit Mount Kimbie: Sichert Euch jetzt die letzten Tickets!

Nächste Woche ist es so weit: Die ME-Klubtour 2018 kommt nach München!

Gemeinsam mit Wodka Gorbatschow bringen wir mit dem britischen Minimal-Duo Mount Kimbie zwei echte ME-Lieblinge in den Münchener Blitz Club. „This is not your usual EDM!“, resümierte ME-Redakteurin Annett Scheffel, die Mount Kimbie zu ihrem 2017 erschienenen Album LOVE WHAT SURVIVES befragte.

Auf diesem dritten Album nahmen sich Kai Campos und Dominic „Dom“ Maker Zeit für einen Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre und begaben sich auf die Suche nach neuen Sounds im Werkzeugkasten. Industrial-Sounds, krautrockige Drumcomputer, Rumpel-Gitarren und wässriges Ambient-Fließen – wenn das genau Euer Ding ist, dann solltet Ihr vorbeikommen!

Mit von der Partie sind außerdem die Indie-Elektroniker von Weval, sowie der spanische Produzent und Marteria-Kollaborateur Kid Simius. Besonderes Highlight ist die aufstrebende Berliner DJ und Produzentin Perel, die mit ihrem 2018 erschienenen Debüt HERMETICA eines der elektronischen Alben des Jahres geschrieben hat und an der zukünftig wohl keiner mehr so leicht vorbeikommen wird.

ME-Klubtour in München:

25.10.2018

Blitz Club

MOUNT KIMBIE (DJ-SET)

WEVAL (DJ-SET)

KID SIMIUS (LIVE)

PEREL (HYBRID)

Alle Infos zur Klubtour findet Ihr außerdem auch auf unserer Themenseite unter musikexpress.de/klubtour