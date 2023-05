Im November beginnt die Deutschland-Tournee der US-Sängerin. Wir präsentieren die fünf Shows.

Mega Bog geht auf Deutschland-Tour, präsentiert von MUSIKEXPRESS. Mit im Gepäck wird die US-Sängerin, die Erin Birgy mit bürgerlichem Namen heißt, ihre neue Platte END OF EVERYTHING haben. Das Werk wird am 19. Mai 2023 erscheinen.

„Der jazzige Sci-Fi-Folk der Amerikanerin wabert entlang der Grenzen der Vorstellungskraft“, schrieb ME-Autorin Jana-Maria Mayer einmal über sie und gab dem Album LIFE, AND ANOTHER (2021) fünf Sterne. Wie sich die Musikerin seitdem weiterentwickelt hat, können wir im November mithilfe von fünf Shows in deutschen Gefilden live auf der Bühne erleben. Los geht es am 17. November in Stuttgart.

Die Tickets für die Konzerte könnt ihr hier erwerben.

MUSIKEXPRESS präsentiert: Mega Bog live 2023 – Termine im Überblick

17.11. Stuttgart, Café Merlin

18.11. Leipzig, TransCentury Update

20.11. Berlin, Kantine am Berghain

21.11. Hamburg, Aalhaus

22.11. Köln, Acephale

Wer sich vorab einen besseren Eindruck ihres experimentellen Pops machen möchte, mit dem sie seit 2014 am Start ist, schaut sich den neuen Clip zu „All and Everything“ an.