Caroline Rose kommt 2023 nach Deutschland – hier die Termine

Caroline Rose am 12. November 2020 live in Cedar Park, Texas. (Photo by Rick Kern/Getty Images)

Caroline Rose kommt im Rahmen ihrer Nordamerika- und Europa-Tour für insgesamt acht Auftritte in die Schweiz und nach Deutschland. Dabei spielt sei zwischen dem 27. Mai und 6. August auf dem „Immergut Festival“ in Neustrelitz, dem „Maifeld Derby“ in Mannheim und dem „Traumzeit Festival“ in Duisburg sowie Shows in Hamburg, Köln, Zürich, München und Berlin.

Am 24. März erschien ihr selbstproduziertes und insgesamt fünftes Album THE ART OF FORGETTING. Mit diesem entfernte sich die New Yorkerin musikalisch ein Stück weit mehr von ihrer vom Country beeinflussten Debütplatte und setzte stattdessen vermehrt auf Indie-Folk und DIY-Sound.

Caroline Rose live

27. Mai Hamburg // Nochtspeicher (PRÄSENTIERT VOM MUSIKEXPRESS)

28. Mai Neustrelitz // Immergut Festival

29. Mai Köln // Stadtgarten (PRÄSENTIERT VOM MUSIKEXPRESS)

10. Juni Zürich // Bogen F

16.Juni Duisburg // Traumzeitfestival

17. Juni Mannheim // Maifeld Derby

03. August München // Milla (PRÄSENTIERT VOM MUSIKEXPRESS)

06. August Berlin // Kantine am Berghain (PRÄSENTIERT VOM MUSIKEXPRESS)

Der Vorverkauf läuft bereits. Tickets und weitere Tour-Daten gibt es hier.