Musikproduzent Phil Spector ist tot

Phil Spector ist tot – der Musikproduzent ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Wie „TMZ“ berichtet, haben Komplikationen, die durch eine Corona-Infektion entstanden sind, zum Tod geführt.

Phil Spector: Corona-Infektion schien bereits ausgestanden zu sein

Spector soll vor vier Wochen im Gefängnis positiv auf das Virus getestet und kurze Zeit später ins Krankenhaus verlegt worden sein. Dort habe sich sein Gesundheitszustand gebessert, sodass er zurückkehren konnte. Allerdings habe der Produzent kurz danach an Atemnot gelitten und musste offenbar erneut stationär behandelt werden. Am 17. Janaur verstarb Phil Spector im Krankenhaus.

Phil Spector war im April 2009 wegen Totschlags an der Schauspielerin Lana Clarkson schuldig gesprochen worden und saß seitdem in Kalifornien im Gefängnis. Seine Haftstrafe betrug 19 Jahre bis lebenslänglich.

Im Laufe seiner Karriere produzierte er Musik für Bands und Künstler wie The Beatles, die Ronettes, Crystals, The Righteous Brothers, Leonard Cohen und The Ramones. Phil Spector prägte die Sechziger unter anderem durch massives Overdubbing und den Einsatz von Audioeffekten – die sogenannte „Wall of Sound“.