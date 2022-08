Sky kündigt neue Doku-Serie über Phil Spector an

Sky vermeldete kürzlich, dass eine vierteilige Serie über den Musikproduzenten und verurteilten Mörder Phil Spector erscheinen soll. Das Veröffentlichungsdatum ist noch unbekannt.

Spector ist einer der berühmtesten Musikproduzenten und gilt als der Pionier der „Wall of Sound“-Aufnahmetechnik. Im Laufe seiner Karriere arbeitete er an mehreren Alben und Songs, unter anderem an „Let It Be“ (1970) und „Imagine“ (1971) von den Beatles und „Be My Baby“ (1963) von den Ronettes. Er starb mit 81 Jahren.

Was geschah wirklich mit Lana Clarkson?

Am 3. Februar 2003 wurde die Schauspielerin Lana Clarkson tot in der kalifornischen Villa von Spector aufgefunden. Daraufhin wurde dieser festgenommen. Die Serie untersucht das Leben und die Karriere von Clarkson und Spector im Hinblick auf Spectors Verurteilung wegen des Mordes an der Schauspielerin. Sie wurde von Sheena M. Joyce und Don Argott inszeniert und von Janet Ginsburg produziert. In der offiziellen Beschreibung der Doku-Serie heißt es:

„Wie wurden die Schicksale dieser beiden Menschen miteinander verwoben? Und was geschah tatsächlich in jener schicksalhaften Nacht? Durch die Linse dieses berüchtigten Verbrechens und den hysterischen Medienzirkus, der darauf folgte, schält diese große vierteilige Dokumentarserie die Schichten ab, um die Geschichte sowohl von Clarkson als auch von dem Mann zu erzählen, der für ihren Mord verurteilt wurde“.

Zuletzt kam 2021 ein großer Wirbel um den verstorbenen Musikproduzenten auf, als die Brit Awards einen Nachruf auf ihn veröffentlichten. Sie mussten viel Kritik einstecken, weil sie ihn in der Rubrik „Nachrufe“ auf ihrer Website aufnahmen und damit die übliche Rubrik „In Memoriam“ ersetzten, die während der Preisverleihung live gezeigt wurde.