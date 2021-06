N Sync-Sänger Lance Bass und sein Mann erwarten Zwillinge

Interview

Sylabil Spill im Interview: „Ich entblöße Rassisten, um sie durch Schweigen nicht länger zu schützen“

Wenn Sylabil Spill die Songs auf seinem aktuellen Album hört, bezeichnet er es als „emotionales Hochwürgen“. Trotzdem führte kein Weg an OKAPI vorbei. Dabei geht es um Themen, die für die weiße Mehrheitsgesellschaft in Deutschland unbequem sein können, jedoch politische Tragweite haben und zum Nachdenken und Reflektieren anregen. Wir sprachen mit dem Rapper und Sporttrainer über die Entstehung seiner bisher persönlichsten und politischsten Platte, über strukturellen Rassismus in der Schule und im Sport sowie über „Cancel Culture“.