Nach Coldplay-Kuss-Eklat: Auch Personalchefin verlässt die Firma

Damit sind sowohl CEO Andy Baron, als auch HR-Chefin Kristin Cabot zurückgetreten

Eine Woche ist es her, dass sich das Sommerdrama 2025 ereignete: die Kiss-Cam-Kontroverse beim Coldplay-Konzert, bei der eine Affäre zwischen dem Tech-CEO Andy Baron und seiner Personalchefin Kristin Cabot aufflog. Das Internet reagierte wild und machte den Vorfall schnell zu einem präsenten Thema. Nun hat auch sie ihren Posten geräumt.

Auch Kristin Cabot tritt zurück

Wie „CNBC“ berichtet, hat ein Pressesprecher des Unternehmens Astronomer in einer E-Mail an den Sender den Rücktritt von Kristin Cabot bestätigt: „Kristin Cabot ist nicht mehr bei Astronomer, sie hat gekündigt“, heißt es dort. Andy Baron hatte bereits knapp eine halbe Woche zuvor seinen Rücktritt angekündigt. Am Samstag (19. Juli) veröffentlichte Astronomer ein Statement auf LinkedIn, in dem sich das Unternehmen erstmals zu dem Vorfall äußerte.

„Andy Baron hat seinen Rücktritt eingereicht, und der Verwaltungsrat hat diesen angenommen“, hieß es. „Der Verwaltungsrat wird sich auf die Suche nach unserem nächsten Chief Executive begeben, während Mitbegründer und Chief Product Officer Pete DeJoy weiterhin als Interim-CEO fungiert.“

Kuss-Kontroverse beim Coldplay-Konzert

Alles geschah bei einem Coldplay-Konzert in Boston. Im Kiss-Cam-Segment der Show, bei dem Fans aus dem Publikum auf die große Leinwand projiziert werden, lief es diesmal anders. Gezeigt wurden ein Mann und eine Frau, die sich eng umschlungen zur Musik bewegten. Als sie auf der Leinwand erschienen, ging alles ganz schnell. Der Mann versuchte, sich zu verstecken, und die Frau legte erschrocken die Hände vors Gesicht.

Frontsänger Chris Martin kommentierte: „Entweder haben sie eine Affäre, oder sie sind einfach nur sehr schüchtern.“ Ab diesem Moment war das Video auf sämtlichen Plattformen zu finden und auch die Identitäten der beiden wurden schnell aufgedeckt.