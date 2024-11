Nach Donald Trumps Wahlsieg: Eva Longoria wandert aus

Die Schauspielerin hat den USA den Rücken gekehrt, da sie nicht unter Trumps Regierung leben will.

Eva Longoria macht nun ernst: Die „Desperate Housewives“-Darstellerin hat gemeinsam mit ihrer Familie ihre Villa in Los Angeles verlassen und ist aus den USA ausgewandert. Dass Donald Trump ab Januar 2025 das Amt des 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten übernimmt, sei für die 49-Jährige eine „Schreckensvision“, in der sie nicht leben möchte.

„Amerika wird ein fürchterlicher Ort werden“

Gegenüber der Zeitschrift „Marie Claire“ offenbarte Eva Longoria, nicht mehr in den USA leben zu wollen. Die Schauspielerin besitzt gemeinsam mit ihrem Ehemann José Bastón ein Anwesen in Mexiko und ein weiteres in Spanien, zwischen denen sie nun mit ihrer Familie pendeln. Ein Grund für diese Entscheidung sei der Wahlsieg von Donald Trump Anfang November gewesen, denn Longoria befürchte, dass die erneute Präsidentschaft des 78-Jährigen gefährlich werden könnte: „Wenn er seine Versprechen einhält, wird Amerika ein fürchterlicher Ort werden.“ „Was mich schockiert, ist nicht, dass er gewonnen hat, sondern, dass ein verurteilter Straftäter, der so viel Hass versprüht, das höchste Amt im Land haben kann. Ich habe immer gedacht, wir geben dafür nur unseren Besten unsere Stimme. Ich lag eindeutig falsch!“, fuhr Longoria fort.

Deswegen entschied die Schauspielerin: „Ich habe mein ganzes Erwachsenenleben in Amerika verbracht, doch dieses Kapitel ist jetzt vorbei.“ Ihr sei allerdings ebenfalls bewusst, dass sie sich in einer privilegierten Lage befinde und deswegen überhaupt auswandern könne: „Ich bedauere nur all meine Landsleute, die nicht so ein Glück haben wie ich. Sie werden in diesem dystopischen Land festsitzen. Ich fühle Traurigkeit und Nervosität für sie mit!“ Zwar seien die Ergebnisse der US-Wahlen der Hauptgrund für Longorias Umzug, doch bereits davor habe sie das Heimatgefühl für Los Angeles verloren: „Der Vibe ist einfach anders geworden. Dazu kommen die hohe Obdachlosigkeit und die Steuern.“

Ein Wahlschock – auch für viele Kolleginnen

Nicht nur Eva Longoria äußerte sich bislang zu Trumps Sieg, auch Billie Eilish bezeichnete diesen in ihrer Instagram-Story als einen „Krieg gegen Frauen“. Ihre Musikkollegin Madonna tat es ihr gleich und teilte ebenfalls ihre Verständnislosigkeit in ihrer Story: „Ich versuche zu verstehen, warum ein verurteilter Verbrecher, Vergewaltiger und Fanatiker zum Anführer unseres Landes gewählt wurde, nur weil er angeblich gut für die Wirtschaft ist.“ Außerdem postete sie ein Foto einer Torte, auf der „Fuck Trump“ steht, und erklärte, was sie nach der Verkündung der Wahlergebnisse getan habe: „Ich habe mich gestern Abend mit diesem Kuchen vollgestopft!“