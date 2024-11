Madonna über Trump: „Ein verurteilter Verbrecher, Vergewaltiger und Fanatiker“

Die Popikone zeigt sich auf ihren Social-Media-Kanälen empört über den Wahlsieg des Unternehmers.

Am Dienstag (5. November) wurde Donald Trump zum kommenden, 47. Präsident der Vereinigten Staaten gewählt. Im Vorfeld sprachen sich viele US-Stars für Kamala Harris und gegen Trump aus, sie wollten Wählerinnen und Wähler mobilisieren. Doch eine zweite Amtszeit des 78-Jährigen konnte nicht verhindert werden. Einer der Stars, die Trump gerne den Marsch blasen würden, ist Madonna, die sich nun wütend und entsetzt in ihrer Instagram-Story dazu äußerte.

Madonna versteht Trumps Wahlsieg nicht

Am Donnerstag (7. November) teilte Madonna ein Selfie von sich in ihrer Instagram-Story und schrieb dazu: „Ich versuche zu verstehen, warum ein verurteilter Verbrecher, Vergewaltiger und Fanatiker zum Anführer unseres Landes gewählt wurde, nur weil er angeblich gut für die Wirtschaft ist?“ Bevor die 66-Jährige ihre Frustration über Trumps Wiederwahl mit dieser Frage verdeutlichte, teilte sie ihren 19,8 Millionen Follower:innen mit, was sie nach der Verkündung der Wahlergebnisse getan hat: „Ich habe mich gestern Abend mit diesem Kuchen vollgestopft!“ Auf dem Bild ist eine Torte mit der Aufschrift „Fuck Trump“ zu sehen.

Madonna wehrt sich gegen Trumps Präsidentschaft

Anfang November sprach sich Madonna in einem Instagram-Beitrag für die Demokratin Kamala Harris aus. Die Sängerin teilte mehrere Fotos von ihrem Aufenthalt in Paris und schrieb in der dazugehörigen Bildunterschrift: „Paris hat Spaß gemacht! Es war schwer zu gehen, doch ich muss, um wählen zu gehen. Kamala Harris für den Posten der Präsidentin.“ Dass Madonna eine Abneigung gegen Donald Trump hat, zeigte sie bereits 2017, als dieser nach seinem ersten Wahlsieg im Weißen Haus vereidigt wurde. Am selben Tag nahm die Musikerin an der Kundgebung des sogenannten Women’s March teil und erklärte, dass Trump „einen Schwanz lutschen“ könne. „Ja, ich bin empört. Ja, ich habe schon oft darüber nachgedacht, das Weiße Haus in die Luft zu jagen“, fügte sie anschließend provozierend hinzu.

Hollywood ist entsetzt

Neben Madonna äußerten sich auch ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Unterhaltungsbranche zu Trumps Wiederwahl. Billie Eilish bezeichnete dessen Sieg in ihrer Instagram-Story als „Krieg gegen Frauen“. Selena Gomez teilte nach der Auszählung der Stimmen ein Zitat der US-amerikanischen Schriftstellerin und Aktivistin Audre Lorde auf ihren sozialen Medien: „Ich bin nicht frei, solange auch nur eine Frau unfrei ist, selbst wenn ihre Fesseln ganz anders aussehen als meine“. Und Ariana Grande erklärte dagegen in ihrer Story: „Ich halte die Hand jeder Person, die heute die unermessliche Schwere dieses Ergebnisses verspürt.“