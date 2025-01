Nach Tod von Jeff Baena: Aubrey Plaza & Familie veröffentlicht Statement

Die Ehefrau des Filmemachers und Drehbuchautors hat sich erstmalig nach dem Ableben ihres Mannes Worte an die Öffentlichkeit gerichtet.

Jeff Baena wurde am Freitag, den 3. Januar 2025, tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Der Drehbuchautor, Regisseur und Ehemann von Schauspielerin Aubrey Plaza wurde 47 Jahre. Nun hat sich Plaza zusammen mit der Familie des Verstorbenen erstmals öffentlich zum Tod geäußert.

Wahren der Privatsphäre

Die Angehörigen, darunter auch Aubrey Plaza, ließen laut „Spiegel“ vermelden: „Es ist eine unvorstellbare Tragödie. Wir sind allen zutiefst dankbar, die ihre Unterstützung angeboten haben. Bitte respektieren Sie in dieser Zeit unsere Privatsphäre.“

Weitere Informationen gaben die Hinterbliebenen von Baena, der laut Gerichtsmedizin Suizid beging, nicht.

Jeff Baenas Werk

Der Indie-Regisseur, geboren in Miami, machte seinen Abschluss an der NYU Film School in New York, bevor er für seine Karriere nach Los Angeles zog. Zu seinen Werken, die er nicht nur schrieb, sondern bei welchen er auch Regie führte, zählen „Joshy“ (2016), „Horse Girl“ (2020) und der 20222er Film „Spin Me Around“.