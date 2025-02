Irv Gotti ist tot: Abschied vom Musikproduzenten

Zum Tod von Irv Gotti teilten unter anderem Def Jam Recordings, Kanye West und 50 Cent Würdigungen.

Irv Gottis Tod zieht in der Musikwelt Kreise. HipHop-Größen wie 50 Cent, Kanye West und das Label Def Jam nahmen Abschied.

Wortreiche Würdigung

Irv Gotti, der in den späten Neunzigern und frühen Zweitausendern einer der bekanntesten HipHop-Produzenten war, arbeitete einst als A&R für Def Jam Recordings und leitete später das Sublabel Murder Inc.. Dementsprechend teilte das Label bei Instagram einen Nachruf auf den Verstorbenen. „Def Jam Recordings und die erweiterte Def-Jam-Familie aus Künstler:innen, Führungskräften und Mitarbeitenden sind zutiefst betroffen vom Verlust von Irv Gotti“, heißt es da.

Und weiter: „Seine Beiträge bei Def Jam, sowohl als A&R als auch in Zusammenarbeit mit Murder Inc., haben den Weg für eine neue Generation von Künstler:innen und Produzent:innen geebnet, eine Kraft, die den Klang von Hip-Hop und R&B neu geformt hat. Sein kreativer Geist und seine unerschütterliche Hingabe zur Kultur hat zahllose Hits geboren und eine Musikära definiert, die nach wie vor weltweit Fans hat.“

Tribute aus Musikerkreisen

Auch Kanye West, der vor wenigen Jahren mit Irv Gotti zusammenarbeitete, teilte einen Tribut. Bei ihm fiel der Nachruf allerdings weniger wortreich aus: Es gab lediglich einen Screenshot der Todesmeldung, versehen mit dem Emoji einer weißen Taube. Anders sah das schon bei 50 Cent aus. Dieser postete ein Foto von sich, wie er neben einem Grabstein mit simpler „R.I.P.“-Aufschrift raucht. Dazu schrieb er: „Ich rauche eine mit Gotti, Gott hab ihn selig, lol.“ Auf der zweiten Slide ist ein Foto von Irv Gotti zu sehen, mit dem er zu Lebzeiten eine Fehde hatte.

Irv Gotti: Kurzbiografie

Irv Gotti machte 1995 seine ersten Schritte in der Musikszene, produzierte für Mic Geronimo dessen Album THE NATURAL. Es folgten Zusammenarbeiten mit Jay-Z auf dessen Debüt REASONABLE DOUBT (1996) sowie mit DMX und Ja Rule. Im Jahr 2000 gründete er sein Label Murder Inc. Records als Subunternehmen von Def Jam Recordings, wo er zuvor als A&R tätig war. Mit diesem verhalf er Ashanti zum Erfolg.

Nach diversen Umstrukturierungen und Rechtsstreits waren die beiden Kanye-West-Songs „Violent Crimes“ und „Brothers“ (2018) Gottis letzte Produktionen. Am Ende seines Lebens hatte der Produzent zunehmend mit Diabetes und Schlaganfällen zu kämpfen und starb schließlich am 5. Februar 2025 im Alter von 54 Jahren in seiner Heimatstadt New York.