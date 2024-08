Nach vereiteltem Terroranschlag: Wo versteckt sich Taylor Swift?

Seit dem geplanten Terroranschlag in Wien ist Taylor Swift von der Bildfläche verschwunden.

Während die ganze Welt über den verhinderten Terroranschlag spricht, bleibt die sonst so kommunikative Taylor Swift ungewöhnlich still. Weder auf ihren Social-Media-Kanälen noch in der Öffentlichkeit hat sich die Sängerin bisher zu den dramatischen Ereignissen geäußert. Folgende Fragen liegen daher nahe: Wo hält sie sich gerade auf und wie geht es ihr?

Gerüchte über eine Reise nach London

Drei Konzerte in Wien mussten kurzfristig abgesagt werden, nachdem eine islamistische Terrorzelle geplant hatte, zahlreiche Menschen zu töten. Der österreichische Staatsschutz konnte das Schlimmste verhindern, doch für die Swifties, die sich so auf die Auftritte ihres Idols gefreut hatten, war die Enttäuschung groß. Seitdem ist ihr Idol wie vom Erdboden verschluckt.

Obwohl Spekulationen kursieren, dass Taylor Swift in einem Luxushotel in Wien residiert haben soll, wurde sie dort nicht gesehen. Es wird auch vermutet, dass sie bereits heimlich nach London gereist sein könnte, wo ihre nächsten Konzerte ab dem 15. August im Wembley-Stadion stattfinden sollen. Doch bislang gibt es keine Bestätigung dafür.

Keine Äußerung zu den Vorfällen – Fans warten auf Update

Auf ihren Social-Media-Kanälen herrscht ebenfalls Funkstille. Der letzte Beitrag auf Instagram stammt noch von den Konzerten in Warschau, danach kein Wort mehr zu den dramatischen Entwicklungen in Wien. Auch ihr Freund, Football-Star Travis Kelce, soll sich laut US-amerikanischen Medien Sorgen um sie machen und sie sofort nach den Ereignissen kontaktiert haben.

Während die Fans auf Antworten warten, bleibt Taylor Swift für den Moment ein Phantom. Es ist unklar, wann sie wieder in der Öffentlichkeit auftreten wird. Die Sorge unter ihren Swifties wächst, und die Frage, ob die kommenden Konzerte in London tatsächlich stattfinden werden, bleibt weiterhin offen. Derzeit gibt es allerdings keine Hinweise dafür, dass auch die Shows im Wembley-Stadion abgesagt werden.

Zwei Verdächtige wegen Anschlagsplänen festgenommen

Am Mittwochmorgen (7. August 2024) nahm die österreichische Polizei in Ternitz einen 19-jährigen Verdächtigen fest, der in Verbindung mit dem sogenannten Islamischen Staat steht. Ein weiterer Verdächtiger, ein 17-Jähriger, wurde später in Wien festgenommen. Die Ermittlungen ergaben, dass die beiden Männer geplant hatten, mit Messern und selbst gebauten Sprengsätzen vor dem Stadion so viele Menschen wie möglich zu töten.

Aufgrund dieser Bedrohungslage hatten die Konzertveranstalter beschlossen, alle drei geplanten Shows in Wien abzusagen. Die Sicherheit der Fans und der Künstler:innen habe oberste Priorität, hieß es in einer Erklärung. Die Tickets sollen innerhalb der nächsten zehn Werktage automatisch erstattet werden.

Britische Behörden prüfen Sicherheit vor Swift-Konzerten

Die Absage der Konzerte hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Tausende Fans, die aus verschiedenen Ländern angereist waren, zeigen sich enttäuscht, doch es herrscht Verständnis für die Vorsichtsmaßnahme. Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer lobte die rasche Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden, die eine potenzielle Tragödie verhindert habe. Trotz der Festnahmen besteht laut den Behörden weiterhin eine abstrakte Gefahr.

Ob Taylor Swift sich persönlich zum geplanten Terroranschlag äußern wird, ist bislang unklar. Ihre nächsten Auftritte sind im Londoner Wembley-Stadion geplant, wo derzeit keine spezifische Bedrohungslage besteht. Die britischen Sicherheitsbehörden prüfen jedoch alle verfügbaren Informationen. Der britische Bürgermeister Sadiq Khan versicherte, dass die Sicherheit bei den kommenden Auftritten gewährleistet werde.