Neil Young veröffentlicht Protestsong „Big Crime“ gegen Donald Trump

von 
Neil Young hier 2019 während eines Auftritts in London.

Neil Young hier 2019 während eines Auftritts in London.  |  Neil Young hat den neuen Protestsong „Big Crime“ gegen Donald Trump veröffentlicht.

Foto: Dave J Hogan/Getty Images. Dave J Hogan. All rights reserved.
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Young attackiert Trump erneut – diesmal mit seinem Protestsong „Big Crime“, in dem er Faschismus, Korruption & Militarisierung anprangert.

Neil Young hat einen weiteren Protestsong gegen US-Präsident Donald Trump veröffentlicht. Der Song „Big Crime“ erschien am 4. September auf allen Streamingdiensten. Zuvor hatten Young und seine Band Chrome Hearts den Song Ende August während ihres Soundchecks für ein Konzert im Huntington Bank Pavilion in Chicago erstmals vorgeführt.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Song gegen Faschismus, Militarisierung und Gewalt

In dem Song kritisiert Folkstar Young unter anderem Trumps Übernahme der Washington-Administration und den Einsatz der Nationalgarde. „Wir brauchen keine Faschistenherrschaft / Wir wollen keine Faschistenschulen / Wir wollen keine Soldaten auf unseren Straßen / Da sind große Verbrechen in DC im Weißen Haus“, lautet es im Songtext. Weiter singt Neil Young: „Holt die Faschisten raus / wir müssen im Weißen Haus saubermachen“.

Kaufanleitung: Die besten und seltsamsten Alben von Neil Young
Neil Young: „Rockin' in the Free World“ mit Joan Baez & Maggie Rogers
Neil Young macht es wie Robert Smith & verbietet Platin-Tickets

Neil Youngs lange Tradition politischer Protestsongs

„Big Crime“ ist nicht der erste Protestsong Neil Youngs gegen Donald Trump. Zuvor hatte er bereits Stücke wie „Let’s Roll Again“ und auch „If You’re a Fascist, Get a Tesla“ verfasst.

Neil Young Heart of Gold
Neil Young Heart of Gold Für € 5,99 bei Amazon kaufen

Hier den Protestsong „Big Crime“ von Neil Young anhören:

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Neil Young auf großer US- und Kanada-Tour

Der kanadische Folkmusiker mit amerikanischer Staatsbürgerschaft ist aktuell auf US- und Kanada-Tour. Am 4. September spielt er in Washington, am 6. in Burnaby, Kanada, am 10. in Bend, Oregon, am 12. in Mountain View, Kalifornien, am 15. und 16. in Los Angeles und am 20. September in Minneapolis, Minnesota. In Deutschland war er bereits im Sommer.

Themen aus dem Artikel:

Rockin' in the Free World Neil Young Washington Donald Trump
Artikel Teilen