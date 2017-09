„Neo Magazin Royale“ mit Jan Böhmermann: Ab Donnerstag starten die neuen Folgen

Lang war die Sommerpause für Jan Böhmermann und seine Redaktion. Vielleicht zu lang: Der Wahlkampf ist fast vorbei, die Late-Night-Show musste einige Witze aktuelle Geschichten und Witze liegen lassen – oder diese nun in eine einzige Sendung reinschreiben. Gespannt darf man auch sein, ob Moderator Jan Böhmermann es schafft, sich bis zu einem gewissen Grad selbstironisch mit seiner Androhung einer Klage gegen Angela Merkel auseinanderzusetzen.

In einer Promo-Ansprache zum Staffelstart zeigt sich der Moderator zumindest wieder angenehm bissig (vor der Sommerpause schien im ein wenig die Luft auszugehen): „Wer nicht einschaltet, der wird verklagt“, heißt es da, Da hätten wir also schon eine Anspielung auf die jüngsten Schlagzeilen über seine eigene Person. Dazu nimmt Böhmermann den Journalisten Claus Strunz ins Visier, der im TV-Duell von Angela Merkel und Martin Schulz zur quengeligen Stimme der AfD-Wutbürger avancierte.

Die erste neue Episode des „Neo Magazin Royale“ startet am Donnerstag um 22:15 Uhr auf ZDFneo, in der Nacht von Freitag auf Samstag kommt sie um Mitternacht im ZDF. Und in der ZDF-Mediathek liegen die die neuen Folgen jeweils ab 20:15 Uhr am Donnerstag bereit.

Zu Gast sind zum Staffelauftakt die Beatsteaks und Deichkind, die auch die gemeinsame Single „L auf der Stirn“ performen werden. Von Politikern keine Spur, was gut ist: Die Talk-Sendung „Schulz und Böhmermann“ musste zuletzt kurz vor der Ausstrahlung gestrichen werden, weil SPD-Politikerin Franziska Giffey geladen war. Das ZDF verbietet sich selbst allerdings den Auftritt von Politikern in Unterhaltungsshows, wenn diese sechs Wochen vor der Bundestagswahl ausgestrahlt wird.