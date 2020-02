Netflix teilt Statistik: Jetzt könnt Ihr erfahren, was am meisten geguckt wird

Popkolumne, Folge 54

Gegen Spanner, Sexismus und Sackgesichter: Paulas Popwoche im Überblick

Wir haben eine Nachfolgerin gefunden: Nach Julia Lorenz' Abgang als Popkolumnistin an der Seite von Linus Volkmann wird fortan Paula Irmschler an ihrer Stelle übernehmen. In ihrer Auftaktkolumne vermisst sie schon jetzt das Kosmonaut Festival, unterstützt Rache am Patriarchat und kürt Billie Eilish als ihre neue Queen B. Herzlich willkommen, Paula!