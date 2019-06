„Orange Is The New Black“: Die siebte und finale Staffel gibt es im Juli 2019 auf Netflix

Permanent ändert Netflix das Programm für seine Kunden: Filme und Serien verlassen regelmäßig die Mediathek, dafür sollen neue Titel für Abwechslung sorgen. Pünktlich zu Beginn eines jeden Monats veröffentlicht der Streaming-Dienst eine lange Liste mit mehr oder weniger bekannten Neuerscheinungen, die man dummerweise (oder glücklicherweise) durch den Algorithmus nicht immer zu sehen bekommt.

Hier sind die wichtigsten Netflix-Neuheiten im Juli 2019

Filme

Erin Brockovich – Eine wahre Geschichte (2000)

01. Juli 2019

Julia Roberts spielt die arbeitslose und alleinerziehende Mutter Erin Brokovich, die einen Job als Anwaltsgehilfin annimmt. Und dann bringt sie fast im Alleingang einen Energiekonzern in Kalifornien zu Fall, der beschuldigt wird, die Wasservorräte der Stadt zu verunreinigen. Basierend auf wahren Gegebenheiten.

Männertrip (Get Him To The Greek) (2010)

01. Juli 2019

Aaron Green (Jonah Hill) arbeitet als Praktikant in einer Plattenfirma und scheint dort seine Traumaufgabe zu erhalten: Rockstar und Aarons Idol Aldous Snow (Russell Brand) soll ein Konzert im Greek Theater in Los Angeles spielen. Und Aaron muss sicherstellen, dass Aldous Snow sein Ziel auch erreicht. Doch das ist gar nicht einfach, denn Snow ist ein Rockstar, wie er im Buche steht: Sex, Drogen und andere Substanzen bringen ihn immer wieder vom Ziel ab und machen Aarons Leben zur Hölle.

Wie ein einziger Tag (The Notebook) (2004)

01. Juli 2019

Wie wir alle wissen, ist es im Sommer sehr heiß und Dehydration eine ernstzunehmende Gefahr. Was man bei der Hitze möglichst nicht machen sollte, ist Flüssigkeit verlieren, weil man wie ein Schlosshund heult. Doch genau das könnte passieren, wenn man sich den Film „The Notebook“ auf Netflix anschaut. Der erzählt die Geschichte eines armen Mannes, der sich in eine reiche Frau verliebt. Doch die Liebe währt nur kurz, denn schon bald werden die beiden Turteltauben aufgrund ihrer sozialen Unterschiede wieder getrennt. Wir empfehlen: Jumbobox Taschentücher und genug Wasser neben dem Fernseher bereitstellen, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen.

Miss Undercover (Miss Congeniality) (2000)

01. Juli 2019

FBI-Agentin Gracie Hart (gespielt von Sandra Bullock) entspricht ganz und gar nicht dem klischeehaften Frauenbild: Ihr Auftreten und ihr Verhalten wird von ihren Kollegen gerne als burschikos und rüpelhaft beschrieben. Während einer Mission macht sie eine Fehleinschätzung und es kommt fast zu einem Desaster. Als Strafe muss sie undercover an einem Schönheitswettbewerb teilnehmen, um einen Terrorist namens „The Citizen“ dingfest zu machen. Doch dafür muss Gracie erst einmal lernen, sich wie eine – stereotypische – Frau zu verhalten. Das ist leichter gesagt als getan.

Zero Dark Thirty (2012)

01. Juli 2019

Der Film dokumentiert die Ereignisse nach dem Terroranschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001. Es wird gezeigt, wie eine Spezialeinheit von Navy S.E.A.L.s fast ein Jahrzehnt lang auf der Jagd nach Osama bin Laden ist und dieser am 06. Mai 2011 von ihnen getötet wird.

Ocean’s Eleven (2001)

27. Juli 2019

Der charismatische Danny Ocean (George Clooney) hat einen perfiden Plan ausgeheckt, um ans ganz große Geld zu kommen: In einer wahnwitzigen Aktion will er zur gleichen Zeit nicht ein, nicht zwei, sondern drei Casinos in Las Vegas ausrauben. Und natürlich so, dass niemand etwas merkt. Für ein derartiges Unterfangen braucht er natürlich ein Team und dieses besteht – der Name des Films lässt es vielleicht schon vermuten – aus elf Komplizen. Übrigens: Am 27. Juli 2019 ist außerdem noch die Fortsetzung „Ocean’s Twelve“ auf Netflix verfügbar.

Serien

Stranger Things: Staffel 3

04. Juli 2019

In Hawkins gehen wieder mysteriöse Dinge vor sich, dieses Mal jedoch im Sommer 1985. Das bedeutet: Kurze Hosen & T-Shirts, Schulferien, ein neues Einkaufszentrum und die alltäglichen Hürden des Teenie-Daseins. Doch natürlich gibt es auch wieder eine neue Bedrohung und Eleven und ihre Freunde müssen erneut die Welt – oder zumindest Hawkins – retten.

Suits: Staffel 7

12. Juli 2019

In den USA läuft in diesem Jahr bereits die neunte Staffel der beliebten Anwaltsserie an. Bei Netflix gibt es Staffel 7: Mike kehrt zur Anwaltskanzlei „Peason Specter Litt“ zurück und Harvey hat die Führung übernommen. Louis kümmert sich derweil um neue Geschäftspartner. Und Donna und Rachel sind auf der Suche nach ihrem Platz in dem neuen Konstrukt. Drama und Intrigen sind nahezu vorprogrammiert. Fans müssen aber auch noch wegen einer ganz anderen Sache stark sein: Staffel 7 ist die letzte Staffel, in der Meghan Markle mitspielt. Nach ihrer Hochzeit mit Prince Harry im Jahr 2018 bleibt einfach keine Zeit mehr für die Serie, die sie bekannt gemacht hat.

You Me Her: Staffel 4

12. Juli 2019

Am Ende von Staffel drei haben Emma, Izzy und Jack sich in einer feierlichen Zeremonie das Ja-Wort gegeben und ihre polyamoröse Beziehung ist somit hochoffiziell. Außerdem erwarten sie ein Baby und auch das neue Vorstadtleben bringt so manche Veränderung mit sich.

Haus des Geldes: Teil 3

19. Juli 2019

Vom Regen in die Traufe lautet das Motto des dritten Teils dieser spanischen Netflix-Serie. Wir erinnern uns: Der mysteriöse Mann „Professor“ organisiert mit acht weiteren Personen den größten Raubüberfall in der Geschichte Spaniens. Der Plan: Die Banknotendruckerei Spaniens überfallen und einfach selbst Geld drucken. In Teil 3 ist unsere Gruppe auf der Flucht, kann aber entkommen. Die Freiheit ist zum Greifen nah, bis Rio geschnappt wird. Doch der „Professor“ hat bereits einen Plan, um ihn zu retten.

Orange Is The New Black: Staffel 7

26. Juli 2019

In der siebten und finalen Staffel der Gefängnisserie hat Piper Probleme damit, mit dem neuen Leben in Freiheit zurechtzukommen. Doch nicht nur das, Alex muss noch mehrere Jahre im Gefängnis verbringen und das macht den Beiden ganz schön zu schaffen.