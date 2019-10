Neu bei Netflix: Das sind die besten Serien und Filme im November 2019

Foto: Warner Bros. Entertainment Inc.. All rights reserved.

Das wird Dich auch interessieren





Permanent ändert Netflix das Programm für seine Kunden: Filme und Serien verlassen regelmäßig die Mediathek, dafür sollen neue Titel für Abwechslung sorgen. Pünktlich zu Beginn eines jeden Monats veröffentlicht der Streaming-Dienst eine lange Liste mit mehr oder weniger bekannten Neuerscheinungen, die man dummerweise (oder glücklicherweise) durch den Algorithmus nicht immer zu sehen bekommt.

Im November 2019 gibt es vor allem viele neue Serien auf Netflix, aber auch die ein oder andere Film-Perle. Viel Spaß!

Hier sind die wichtigsten Netflix-Neuheiten im November 2019

Filme

Game Night (2018)

12. November 2019

Das Ehepaar Max und Annie (Jason Bateman und Rachel McAdams) liebt Gesellschaftsspiele über alles. Mit ihren Freunden veranstalten sie regelmäßige Spieleabende. Als Max‘ zwielichtiger Bruder Brooks eines Tages wieder einmal in der Stadt ist, will dieser unbedingt den nächsten Spieleabend austragen und hat dafür eine ganz besondere Schnitzeljagd mit inszeniertem Kidnapping geplant. Doch die Sache geht schief und Brooks wird von echten Gaunern als Geisel genommen. Das wissen sein Bruder und dessen Freunde allerdings nicht. Sie sind immer noch im Glauben, auf ganz normaler Schnitzeljagd zu sein. Jedenfalls solange, bis Annie aus Versehen Max in die Hand schießt…

Trailer

The Disaster Artist (2017)

15. November 2019

Dieser biografische Film erzählt die Geschichte des mysteriösen Tommy Wiseau, der im Jahr 2003 den furchtbar schlechten Film „The Room“ selbst veröffentlicht, gedreht, produziert und mit einem Budget von geschätzt 6 Millionen US-Dollars auch finanziert hat. Und natürlich spielt Tommy Wiseau auch die Hauptrolle in dem B-Movie, das heute Kultstatus erreicht hat. Doch wie kam es eigentlich genau dazu? Diese und weitere Fragen beantwortet „The Disaster Artist“ aus der Sicht von Greg Sestero, der Tommy Wiseau erstmals in einer Schauspielklasse trifft. Gemeinsam ziehen sie nach Hollywood, um ihre Träume wahr zu machen… Mit den Brüdern James und Dave Franco in den Hauptrollen.

Trailer

Jumanji: Welcome To The Jungle (2017)

19. November 2019

Niemand glaubte so wirklich an einen Erfolg, als „Jumanji: Welcome To The Jungle“ im Dezember 2017 ins Kino kam. Doch dann brach die Fortsetzung zum Abenteuerspaß „Jumanji“ alle Rekorde und das dürfte vor allem auch an der komischen Dynamik zwischen Dwayne Johnson und Kevin Hart gelegen haben. Der zweite Teil spielt viele Jahre nach dem Original mit Robin Williams und wieder spielen Teenager das Spiel „Jumanji“. Dieses Mal allerdings nicht als Brettspiel, sondern als Videogame, das die Jugendlichen in die gefährliche Dschungelwelt zieht. Nur wenn sie zusammenarbeiten und das Spiel beenden, können sie wieder in ihre eigene Welt zurückkehren.

Trailer

The Irishman (2019)

27. November 2019

Im neuesten Thriller von Martin Scorsese geht es um das organisierte Verbrechen im Nachkriegsamerika aus der Sicht eines Auftragskillers. Frank „The Irishman“ Sheeran (Robert De Niro) blickt auf sein bisheriges Leben zurück, vor allem das mysteriöse Verschwinden seines langjährigen Freundes Jimmy Hoffa im Jahr 1975, dem ehemaligen Präsidenten des „International Brotherhood of Teamsters“. Sheeran gibt vor, darin eine große Rolle gespielt zu haben.

Trailer

Serien

Atypical (Staffel 3)

01. November 2019

Der autistische Sam beginnt sein erstes Jahr an der Uni und das stellt ihn vor ganz neue Herausforderungen. Er muss nicht nur neue Freunde finden, sondern auch mit der Zeitplanung der Uni zurechtkommen, die viel hektischer ist, als er es noch von der Schule kennt.

Trailer

Modern Family (Staffel 9)

01. November 2019

In der neunten Staffel der Erfolgsserie „Modern Family“ dreht sich natürlich wieder alles um die Familie. Phil will endlich ein neues Unternehmen gründen, Haley beginnt einen stressigen Job und für Manny startet das Studium. Genug Stoff also für neue Alltagsabenteuer und -geschichten.

Trailer

The End Of The F*** World (Staffel 2)

05. November 2019

Zwei Jahre sind seit dem Roadtrip von James und Alyssa vergangen und eine frisch aus dem Gefängnis entlassene Frau schwört Rache für den Mann, den James und Alyssa umgebracht haben.

Trailer

The Crown (Staffel 3)

17. November 2019

Ein neues Kapitel bricht für Elizabeth mit dem Amtseintritt des Labour-Premierministers Harold Wilson im Jahr 1964 an. Und auch Charles steht vor einem Scheideweg. Dass Königin Elizabeth II in der dritten Staffel von „The Crown“ völlig verändert aussieht, liegt übrigens nicht an dem Amtseintritt Wilsons, sondern daran, dass sie nicht mehr von Claire Foy gespielt wird, sondern ab Staffel 3 von der zehn Jahre älteren Schauspielerin Olivia Colman.

Trailer